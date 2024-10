Kuchtův gól blamáž neodvrátil. Kouč se vyjádřil k jeho výrokům v Česku

Takové klopýtnutí se opravdu nečekalo. Zvlášť když Midtjylland padl v předchozím kole s Bröndby Kodaň, se dalo předpovídat, že dánský mistr zapne. Jenže první půle byla v jejich podání strašlivá. Midtjylland hrál naprosto bez šťávy a duo Franculino, Kuchta se vlastně nedostalo pořádně k míči. Jen se tak ukázalo v praxi, nač si v nedávném rozhovoru pro iDnes.cz český forvard postěžoval.

Vyprávěl o tom, jak těžce si zvyká na diametrálně odlišný styl oproti Spartě, a že do vápna se k němu nedostávají žádné přihrávky a centry. Vlastně se cítí na hřišti odříznutý od zbytku mančaftu, což se proti Sönderjyske jednoznačně ukázalo. A Franculino, velká naděje z Guiney Bissau, na tom byl podobně.

Porážka? To se může stát, ale problém je v tom, jak se Midtjylland prezentoval v první půli. To byla parodie mistrovského fotbalu. „Pomalý pohyb s míčem, nízká intenzita. Musíme si to zanalyzovat. O přestávce nám kouč řekl, že to prostě není dost dobré a musíme přidat,“ vysvětloval kapitán týmu Mads Bech Sörensen.

Kuchta? Vidím muže, který dává góly

Druhý Čech v klubu Adam Gabriel zůstal mimo sestavu, ale před časem se v rozhovoru na iSport.cz svěřil, že polevit se v tamní Superlize nevyplácí ani proti celkům ze suterénu tabulky. „V Dánsku jednou hrajete na neskutečně rychlého soupeře, pak na technického hračičku, potom zase silový typ. Každý tým má hráče, který vám dokáže zatopit,“ prozradil.

V neděli se Gabrielova slova potvrdila. Sönderjyske hrálo bez bázně, a když se Midtjylland zmátořil, bylo už za stavu 0:2 pozdě. Konečně ale do vápna přiletěl centr jako dělaný pro Kuchtu a český reprezentant míč trknul do sítě. 1:2 a ještě se s tím dalo něco dělat. Jenže domácí přidali další gól a bylo hotovo.

Kuchta si tak otevřel svůj gólový účet v dánské lize. Dosud se trefil pouze v národním poháru proti druholigovému soupeři. Po zápase se kouče Thomasberga novináři ptali právě na Kuchtu. Dánům totiž neunikl jeho zmíněný rozhovor.

„Kuchta? Vidím muže, který dává góly, když se dostane do šance. To jsme samozřejmě věděli už z dřívějška,“ chválil Thomasberg českého forvarda a vyjádřil se i k jeho výrokům o nedostatku přihrávek. „Dostal jsem překlad toho rozhovoru. Vypovídá i o tom, co umí a na čem může pracovat. Taky se tam píše o tom, že je rád, že u nás může být. Všechno je o lepším poznání spoluhráčů. Musíme hráčům vepředu vytvářet možnosti a sloužit jejich záměru, protože je pro nás důležité mít dostatek nebezpečných útočníků,“ řekl Thomasberg.

A pokračoval. „Kuchta dal gól, což je dobře pro tým i pro něj. Vepředu je totiž konkurence velká. Je pro něj důležité, že se dostal na hřiště a skóroval.“

Midtjylland i přes poslední dva nezdary bojuje o čelo tabulky, kde má stejně bodů jako první FC Kodaň, o další čtyři body zpět jsou Silkeborg a Aarhus. A právě posledně jmenovaný klub bude dalším soupeřem Kuchty a spol. v lize. Mezitím však ještě dojde na střet v Evropské lize proti Saint-Gilloise.