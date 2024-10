Kulenovič pálí v Nizozemsku. Více technické než v Česku, pochvaluje si

Pro Liberec to byla neodolatelná nabídka. 1 milion euro za zraněného hráče, který se potýkal se zdravotními potíži i v minulé sezoně? Prodeji Luky Kulenoviče do nizozemského Heraclesu zkrátka nijak bráněno nebylo. Ale Chorvat s kanadskými kořeny vzal nizozemskou Eredivisii útokem. Už stoprocentně zdravý nastřílel čtyři góly ve čtyřech zápasech. „Je skvělé hrát s hráči, kteří jsou na tom technicky o hodně lépe než někteří, se kterými jsem hrál v minulosti,“ přiznal.

„Česká liga je hodně fyzicky náročná. Není to ten nejhezčí fotbal, i proto jsem chtěl přijít sem,“ uvedl se Kulenovič fanouškům Heraclesu před dvěma měsíci. Kontrast mezi českým a nizozemským fotbalem je něco, u čeho se exliberecký hroťák pozastavuje častěji – vrátil se k němu i po svém gólovém debutu v Nijmegenu a dvougólovém představení proti Ajaxu.

Styl hyperofenzivní Eredivisie mu očividně výborně padne. Za tým z města Almelo si připsal zatím jen pět zápasů v základní sestavě a trefil se čtyřikrát. Všechny zářezy si našel jako typický hroťák, který ve vápně číhá na míče ze stran. Dal o sobě vědět především dvěma přesnými zásahy Ajaxu při prohře 3:4, kde se na hřišti mimo jiné objevil poprvé i Jan Žambůrek, který v Liberci minulou sezonu rovněž působil. Oba se nyní budou snažit vytáhnout Heracles ze čtrnáctého místa.

„Momentálně mi to dost sedne, je to útočná liga, kde chtějí týmy hodně držet míč. Vím o tom, že přicházím ze soutěže, která je o dost více silová a přímočará, ve více technické soutěži můžu využít své parametry jako velkou výhodu,“ řekl pro klubovou televizi 190 centimetrů vysoký forvard.

V čerstvých pětadvaceti letech je Kulenovič pro Heracles stále zajímavým přeprodejním artiklem. I proto za něj dal klub rekordní částku 1 milionu eur. Asi je marné přemýšlet, zda by se Liberci více nevyplatilo ho udržet - jak sám útočník přiznává, česká liga pro něj možná nebyla tou pravou.

„V Česku máte tři opravdu dobré týmy – Spartu, Slavii a Plzeň. Je to více o běhání, hraní jeden na jednoho, osobky. Tady je to, co opravdu chci. Je skvělé hrát s hráči, kteří jsou na tom technicky o hodně lépe než někteří, se kterými jsem hrál v minulosti. Na to si musím ještě zvykat,“ srovnával autor sedmi ligových branek z minulé sezony.

Slovan s vysokým rodákem z Toronta do sezony počítal, ačkoliv Radoslavu Kováčovi se osobně líbí více náběhoví hráči. Kdyby nabídka z Nizozemska přišla dříve, pod Ještědem by v současnosti zřejmě běhal Jan Kliment, ten se ale mezitím přesunul do Olomouce. Jako klasický útočník tak zůstal dvacetiletý Benjamin Nyarko a Slovák Lukáš Letenay, někdy zaskakuje i Ĺubomír Tupta.

„Kulenovič se chtěl posunout dál. Dlouhodobě se to v Liberci dít bude, ale chtěli bychom to mít více řízené. Jeden hrotový útočník nám chybí. My si ale nechceme zadělávat na budoucí problémy tím, že vezme někoho, o kom nejsme přesvědčeni,“ upřesňoval Jan Nezmar, že posila do útoku musí zapadat i do dlouhodobé koncepce klubu.

Ačkoliv Liberec sledoval až patnáct hráčů ze zahraničí, nový hroťák se U Nisy v létě objevit nestihl. Ačkoliv Letenay a Nyarko vstřelili dohromady čtyři branky, velká spokojenost s jejich výkony není. Je tak velmi pravděpodobné, že hledání náhrady za Kulenoviče dostane novou zápletku už během zimní pauzy.

Kulenovičův gól na 1:0 proti Ajaxu: