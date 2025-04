Norské kluby proti VAR: Fanoušci bojují, ale technologie i přes odpor zůstává

Jindy rozhádaní ultras jednotlivých klubů spolupracují ve vzájemné shodě. Jejich cíl je jasný, zrušit VAR, který podle nich ničí fotbal. Kotelníci Vålerengy se prvních patnáct minut v sezoně schovávají v útrobách stadionu a ve středu sektoru za bránou nechávají jen plachtu s nápisem „Nei Til VAR!“ (v překladu „NE VARu“).

Další ekipy pak sice sledují zápasy od prvních minut, zůstávají ovšem v naprosté tichosti, dokud tabule neukáže čas 15:00. To je moment, kdy napříč zemí končí protest a startuje hlasité fandění, jak popisuje reportáž serveru The Athletic.

Protesty však podle dohody zůstávají poklidné, na rozdíl od loňského roku, kdy na trávník létaly z ochozů dýmovnice, tenisáky, nebo místní pochoutka – rybí koláče. „Naši fanoušci, kterým se VAR nelíbí, mají právo vyjádřit svůj názor na věc. Tichých patnáct minut je mnohem lepší forma protestu než jiné způsoby, kvůli kterým může dojít přerušení nebo dokonce ukončení zápasu,“ tvrdí trenér Rosenborgu Alfred Johansson.

Fanoušci právě jeho celku si na první utkání sezony připravili několik různých bannerů s nápisy proti Norské fotbalové federaci. „NFF Mafia“ stálo na jednom z nich. A právě hlavní fotbalová organizace v zemi je terčem nadávek kvůli nenáviděnému videu.

Proti VAR jsou i kluby

Hlavním argumentem kritiků je, že VAR ničí spontánní radost ze hry, způsobuje dlouhé zdržování průběhu utkání a nevyhnutelně přináší i lidské chyby. I proto celky z první a druhé norské ligy před sezonou hlasovaly a v poměru 19:13 se rozhodly pro zrušení VARu. Norsko se tak mohlo stát první zemí v Evropě, která by technologii zavrhla. To se ovšem nelíbilo právě NFF, které se podařilo výsledek zvrátit.

Na celonárodním shromáždění všech 450 klubů byla technologie zachována, když se velká většina vyslovila pro podržení videorozhodčích s výsledkem 321:129.

A právě tento krok rozzuřil fanoušky po celé zemi. Za prvé se kluby z nižších soutěží nikdy neúčastnily utkání, v němž by se VAR využíval. Za druhé je pak norská fotbalová veřejnost přesvědčená o tom, že celky z neprofesionálních lig byly pobízeny k tomu, aby hlasovaly pro ponechání nástroje pro zpětné přezkoumání sporných situací.

„Není to překvapení. NFF opravdu tvrdě pracovala na zachování VARu. Pro ně je to totiž otázka cti. Kdyby tento boj prohrály, o čest by přišly. Vypadalo by to, jakože kontrolu nad fotbalem převzali fanoušci,“ vysvětluje Sebastian Hytten, zklamaný support leader Vålerengy.

Mnohé fanoušky tak zklamal nejen výsledek, tedy že VAR zůstává, ale také způsob, jakým se jeho setrvání odhlasovalo. „My, Norové, moc často neprotestujeme, ale tohle nás dopálilo natolik, že jsme se ozvali,“ říká mluvčí Norského spolku fanoušků Ole Kristian Sandvik.

Inspirace ve Švédsku

„Jde nám o demokracii a tichá většina prostě chtěla VAR ponechat,“ tvrdí prezidentka NFF Lise Klaveness. Podle ní se tak názor, že hlasování bylo zmanipulované, pravdě ani neblíží.

Bývalá norská reprezentantka a povoláním právnička ovšem velmi podporuje svobodu slova a fanouškům rozhodně nechce odepřít právo protestovat. „Odpůrci VARu si můžou myslet, že stojí za ho**o… Nemůžeme se otočit proti vlastním fanouškům jen proto, že se bouří. Mají i relevantní argumenty,“ přiznává šéfka fotbalové federace.

Jelikož VAR v nejbližší době nikam nezmizí, můžeme o víkendu čekat další vlnu protestů. Fanoušci napříč kluby jsou údajně domluveni na nových koordinovaných aktivitách ve snaze zbavit se nenáviděné technologie.

Inspiraci přitom hledají u sousedů ve Švédsku. Druhá severská země totiž zůstává jedinou v nejlepších 30 evropských ligách, která VAR ještě vůbec nezavedla a nehodlá na tom nic měnit. „Fotbal bez VARu je nádherný. Myslím si, že je to od švédského fotbalu kouzelné rozhodnutí, i když jde proti většině organizací. Naši fanoušci dávají naprosto jasně najevo, že VAR nechtějí, a my stoprocentně stojíme za nimi,“ pochvaluje si „čistý“ fotbal kouč AIK Stockholm Mikkjal Thomassen.