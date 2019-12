TOP 10 zimních přestupových lákadel: Mladé pušky i hvězdy, co chtějí změnu | iSport.cz

Nespokojení Gareth Bale a Olivier Giroud i rozjetý Jadon Sancho, to jsou tři z deseti fotbalových hvězd, které mohou změnit dres • FOTO: Lednové přestupové okno se rozjede brzy na plné obrátky a velkokluby napříč Evropou budou hledat vhodné doplnění kádru pro boj ve vyřazovací části evropských pohárů, či například v boji o domácí titul. Po dlouhých letech nás pravděpodobně čeká neobyčejně zajímavá zima, v níž by se mohly stěhovat i některé z těch největších fotbalových superstar. Jaké to jsou? Tržní hodnota hráčů byla stanovena podle serveru transfermarkt.com.

Arturo Vidal (Barcelona) Věk: 32 let Pozice: Střední záložník Bilance na podzim: 19 zápasů, 5 gólů Zájemci: Inter Milán, Manchester United Tržní hodnota: 14 milionů eur Excentrický chilský záložník dal opakovaně během podzimu v Barceloně najevo, že není spokojen se svým herním vytížením. Před El Clásicem měl dokonce nespokojený Vidal údajně opustil trénink poté, co zjistil, že nebude v základní sestavě. Katalánci jsou však ochotní Vidala pustit jen na přestup, popř. na hostování s povinnou opcí na odkup ve výši 20 milionů eur. O Chilanovy služby má údajně zájem Inter, ostatně Vidal pod Contem hrál v Juventusu a vyhráli spolu tři italské tituly. Kromě italského velkoklubu je zájemcem o Vidala podle britských médií také Manchester United. Arturo Vidal může být na odchodu z Barcelony • Foto ČTK

Adrien Rabiot (Juventus) Věk: 24 let Pozice: Záložník Bilance na podzim: 12 zápasů, 0 gólů Zájemci: Lyon, Barcelona Tržní hodnota: 32 milionů eur Talentovaný záložník přišel do týmu kouče Sarriho teprve v létě zadarmo z francouzského PSG. Nedokázal se však prosadit do základní sestavy a je hrubě nespokojený se svým herním vytížením v italském velkoklubu. Zájem o něj má podle některých zpráv Barcelona, nabízí se i návrat zpět do rodné Francie – konkrétně do Lyonu. Adrien Rabiot se zatím do základní sestavy Juventusu neprotlačil • Foto Reuters

Wilfried Zaha (Crystal Palace) Věk: 27 let Pozice: Křídlo Bilance na podzim: 19 zápasů, 3 góly Zájemci: Arsenal, Chelsea Tržní hodnota: 55 milionů eur Hvězdné křídlo z Pobřeží Slonoviny už si angažmá v evropském velkoklubu vyzkoušelo, ale Zaha v sezoně 2013/14 po přestupu z Crystal Palace do Manchesteru United vyhořel. Po štaci v Cardiffu se však do londýnského klubu vrátil a v průběhu let vyrostl v jedno z nejlepších křídel Premier League, které je schopné samo rozhodovat zápasy svou individuální kvalitou. Už v létě o jeho služby stál Everton, Arsenal nebo Neapol, ale z přestupu nakonec sešlo. Zaha se však svého snu nevzdal a stále touží po přestupu. Nejvážnějším zájemcem je podle všeho londýnská Chelsea, nabízí se možná i Arsenal, byť na Zahovu pozici v létě přišel Nicolas Pépé. A cenovka? Prý něco mezi 75 až 80 miliony liber. O tahouna Crystal Palace Wilfrieda Zahu je zájem • Foto Reuters

Edinson Cavani (PSG) Věk: 32 let Pozice: Útočník Bilance na podzim: 11 zápasů, 3 góly Zájemci: Atlético Madrid, LA Galaxy Tržní hodnota: 25 milionů eur Po letech, kdy byl uruguayský útočník hlavní hrozbou PSG, ztratil Cavani dominantní pozici v klubu a vzhledem k jeho v létě končící smlouvě se začalo mluvit o jeho odchodu. Kouř Pařížanů Thomas Tuchel sice prohlásil, že je pro něj Cavani nadále klíčovým hráčem, ten však bude místo srdceryvných prohlášení hledat pravidelné herní vytížení. Nejblíže je údajně odchod do Atlétika Madrid, buď hned v lednu, nebo po konci smlouvy v létě. Případně se nabízí odchod do zámořské MLS, kde o jeho služby stojí LA Galaxy. Edinson Cavani po letech v Paříži může změnit dres • Foto Reuters

Erling Haaland (Red Bull Salzburg) Věk: 19 let Pozice: Útočník Bilance na podzim: 22 zápasů, 28 gólů Zájemci: Dortmund, Manchester United Tržní hodnota: 45 milionů eur Mladý norský útočník zaujal především svými výkony v Lize mistrů, když v dresu Red Bullu Salcburk nastřílel v šesti zápasech osm branek. Přesto to Rakušanům na postup ze skupiny nestačilo. Lákadlem pro případné zájemce je Haalandova cena. Podle německého Bildu má totiž výkupní doložku ve výši „pouhých“ 20 milionů eur. O talentovaného Nora se zajímá Dortmund, který s ním již zahájil jednání. Přirozený je i zájem Manchesteru United, jelikož Haaland je krajan kouče Oleho Gunnara Solskjaera, který ho navíc vedl v norském Molde. Kanonýr Salcburku Erling Braut Haaland byl na sebe pěkně naštvaný za neproměněnou šanci • Foto Reuters

Olivier Giroud (Chelsea) Věk: 33 let Pozice: Útočník Bilance na podzim: 7 zápasů, 1 gól Zájemci: Atlético Madrid, Inter Milán, Bordeaux, Lyon Tržní hodnota: 9 milionů eur Francouzský mistr světa se v hierarchii nového kouče Chelsea propadl až na pozici útočníka tři a je velice pravděpodobné, že z Londýna odejde. Změnu působiště mu ostatně doporučil i kouč francouzské reprezentace Didier Deschamps. O Giroudovy služby má zájem Antonio Conte a Inter Milán. Giroud totiž pod Contem prožil úspěšné období v Chelsea. Kromě Interu je pro Girouda nejzajímavější údajně nabídka Atlétika, ve hře je i návrat do Francie, jmenovitě do trápícího se Lyonu, či Bordeaux. Olivier Giroud nepatří v Chelsea k nejvytěžovanějším • Foto

Christian Eriksen (Tottenham) Věk: 27 let Pozice: Záložník Bilance na podzim: 20 zápasů, 2 góly Zájemci: Juventus, Bayern, Real Madrid Tržní hodnota: 90 milionů eur Dánský šikula dozrál do hráče světové extratřídy a jeho přestupu pryč z Tottenhamu se spekuluje již delší dobu. Hlavním důvodem je kromě jeho výkonů fakt, že Eriksenovi po sezoně končí smlouva. Spurs se povedlo již podepsat klíčového stopera Tobyho Alderweirelda a doufají, že se jim v dohledné době podaří přemluvit k podpisu nového kontraktu i jeho parťáka Jana Vertonghena a právě Eriksena. V případě dánského fotbalisty to však bude velice složité. O jeho služby budou totiž světové velkokluby stát frontu. Mluví se o Juventusu, který se rád zaměřuje na hráče, jimž za půl roku končí smlouva. Dlouhodobě má o Eriksena zájem také Real Madrid, který v něm vidí náhradu za stárnoucího Luku Modriče, či mnichovský Bayern. Christian Eriksen, tahoun Tottenhamu, je v hledáčku několika klubů • Foto

Jadon Sancho (Borussia Dortmund) Věk: 19 let Pozice: Křídlo Bilance na podzim: 24 zápasů, 12 gólů Zájemci: Manchester United, Liverpool, Chelsea Tržní hodnota: 120 milionů eur Mladý Angličan kroutí v Německu po přestupu z Manchesteru City svou třetí sezonu a během podzimu si ve všech soutěžích připsal úctyhodných 12 branek a 13 asistencí. Povedené výkony mu vynesly pozornost anglických velkoklubů, konkrétně trojlístku United, Chelsea a Liverpool. Sám mladý Angličan je prý návratu do vlasti nakloněn. Dortmundu může nejlepší finanční podmínky nabídnout zřejmě Chelsea, která má s koučem Frankem Lampardem po letním transferovém banu v kasičce nachystáno na nákupy celkem 150 milionů liber, což je rozhodně částka, na kterou by Němci slyšeli. Jadon Sancho válí v Dortmundu. Přijde přestup zpět do Anglie? • Foto

Paul Pogba (Manchester United) Věk: 26 let Pozice: Záložník Bilance na podzim: 7 zápasů, 0 gólů Zájemci: Real Madrid Tržní hodnota: 100 milionů eur Francouzský záložník většinu podzimu promarodil především kvůli zraněnému kotníku, přesto by to mohl být jeho poslední půlrok v Anglii. O Pogbově odchodu se spekulovalo už v létě, nabídku Realu však Angličané odmítli. Není vyloučeno, že by se Real o zisk Pogby pokusí znovu, byť se mu na stejné pozici rozehrál Uruguayec Fede Valverde. Manažer United Ole Gunnar Solskjaer sice prohlásil, že Pogba není na prodej, ale u klientů Mina Raioly si člověk nemůže být nikdy jistý. Nelze však vyloučit ani fakt, že k případnému přesunu budou všechny tři strany svolnější až v letním přestupovém termínu. O Paulu Pogbovi se dál mluví jako o muži, který může být na odchodu z Manchesteru • Foto