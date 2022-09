Ofsajdová lajna na Slovensku: 2D verze je násobně levnější, ale pomalá

Vypadá to, že i v Česku by se mohly pohnout ofsajdové ledy, Slavia a Sparta se rozhodly zainvestovat do kalibrované čáry, jež odhalí milimetrový ofsajd. Na Slovensku jsou zápasy pod dohledem videa s ofsajdovou lajnou od dubna minulého roku. Na rozdíl od plánů české ligy není technologie přítomná na všech utkáních, ale pouze na dvou „televizních“ zápasech jednoho kola. Kluby s tím údajně nemají problém, vše bylo v dostatečném předstihu předjednáno s Únií ligových klubů (ÚLK), ekvivalentem tuzemské Ligové fotbalové asociace.