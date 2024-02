Rána pro Slovan: zákaz od FIFA! Nesmí přivádět hráče. Ban skončí, slíbil šéf

Fanoušci Slovanu jsou zklamaní, do klubu totiž v přestupovém období přišly pouze dvě posily. Obránce Spyridon Risvanis a útočník Gerson Rodrigues. Přitom se mělo nakupovat ve velkém. Kouč slovenského hegemona Vladimír Weiss ještě nedávno naznačoval příchod několika hráčů na různé posty. Nic z toho se ovšem nezrealizovalo.

Na veřejnost však vyšla zpráva horšího charakteru, než nenaplněné přestupové plány. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) údajně zastavila Slovanu činnost na další tři přestupová okna. Důvodem mají být neuhrazené dluhy vůči bývalému hráči Vernonovi De Marcovi. Informace o nevyplacené částce směrem k reprezentantovi Slovenska byla donedávna ještě interní. Rodák z argentinského města Cordoba opustil klub v létě.

„Ano, tato informace je pravdivá. Důvodem jsou skutečně nevyřízené závazky vůči Vernonovi De Marcovi. Nejde o žádný závažný přestupek, v následujících dnech bude situace vyřešená a transfer ban bude zrušený,“ přiznal generální ředitel klubu Ivan Kmotrík mladší pro Šport24.sk.

Zároveň dodal: „Pokutu jsme nedostali a není pravda, že jsme dostali zákaz na dvě přestupová okna. V následujích dnech dluh vůči De Marcovi vyrovnáme a ban skončí,“ vysvětlil.

Zároveň přiznal, že v klubu nefunguje všechno, jak má. Do ideálu to má daleko. „Nefunguje tady vše, jak by mělo. Je třeba si to na rovinu říct. Výsledkem je i tahle situace, která je nepříjemná a nevrhá dobré světlo na klub. Věřím, že toto je dostatečný vykřičník pro všechny v klubu, abychom začali jednat a věci se začali radikálně změnit," řekl Kmotrík.

Kmotrík mladší, který se na pozici generálního ředitele vrátil minulý rok, ukázal na konkrétního viníka. „Výsledkem špatného nastavení a fungování, v tomto případě našeho finančího oddělení pod vedením Martina Kováče, došlo k vážnému pochybení," řekl generalní ředitel klubu.

Ve Slovanu musí nastat změny, ty generální ředitel probere s představenstvem klubu.