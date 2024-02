Jaroš vychytal Zmrhala a Slovan pláče. Weiss mladší zaříznul tým červenou

Do branky se postaví Vítězslav Jaroš • FAČR

Vítězslav Jaroš v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Vladimír Weiss mladší odchází ze hřiště poté co byl vyloučen • Profimedia.cz

Zdálo se to jako ideální fotbalový trip. Nedaleké Rakousko a relativně schůdný soupeř Sturm Graz v prvním jarním kole play off Konferenční ligy. Takové vyhlídky měl Slovan Bratislava. Jenže se ukázalo, že tohle je jiný vesmír. Domácí vyhráli ve své Merkur-Areně jasně 4:1 i díky výkonu českého gólmana Vítězslava Jaroše. Kouč Belasých Vladimír Weiss st. připustil, že možný postup je před odvetou v rovině science fiction.

Pro Slovan se přitom jedná o historické období. Podruhé za sebou se totiž slovenský mistr dostal do jarních bojů v evropských pohárech, což je zejména v tomto tisíciletí naprosté unikum. V minulé sezoně ztroskotal Slovan v osmifinále KL na Basileji, letos to vypadá na výpadek o kolo dříve. Pamětníci by jistě zapátrali po celkové výhře v Poháru vítězů pohárů v roce 1969, kdy Slovan slavně porazil Barcelonu, ale nesrovnávejme nesrovnatelné.

Současnost je o poznání tíživější. Že na Jaromíra Zmrhala a spol. nečekala snadná šichta, napovědělo i poslední kolo rakouské ligy, kdy Sturm Graz remizoval se Salcburkem a udržel se v boji o ligový titul. Černobílí jsou v tomto ročníku schopni v lize držet krok s hegemonem posledních mnoha sezon, což něco znamená.

V brance Sturmu nastoupila opět lednová posila Vítězslav Jaroš. Český brankář ve Štýrském Hradci hostuje z Liverpoolu do konce sezony a prožil poměrně povedený večer, i když start do něj neměl snadný. Domácí se díky rychlé brance Dána Bieretha ujali vedení, za okamžik však přesným pasem vybídl Zmrhal ke skórování Gersona Rodriguese. Lucemburský přírůstek do slovenské šatny využil nejistého vyběhnutí Jaroše, snadnou kličkou se jej zbavil a po zakončení utíkal slavit.

Další špatnosti už Jaroš nedopustil, naopak po půlhodině parádně vyrazil raketu Zmrhala. To už ale Sturm vedl 2:1. Byl to důležitý okamžik. Jaroš totiž svůj tým uchránil od opětovného srovnání. Po pauze už totiž práci neměl a útoky se valily jen na jeho protějšek Martina Trnovského, který jen zaskakoval za absentujícího Borjana.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. První byl vynikající, druhý vůbec ne, což beru i na sebe. Nevyšla mi střídání. Reagoval jsem pozdě, protože přišla penalta proti nám, zbytečná červená a bylo po zápase. Je to pro Slovan těžká prohra,“ hodnotil po utkání kouč Weiss.

Aby ne, Slovan byl ve druhém poločase jako vyměněný. Směrem na Jaroše nešla jediná střela a to ani mimo tři tyče, prostě nic. Naopak Armén Barseghyan fauloval ve vápně a domácí Kiteišvili zvýšil. V závěru pak ještě pečetil výhru Sturmu Graz Camara na konečných 4:1. To už Slovan hrál o deseti, když jeden ze svých kiksů předvedl syn trenéra Vladimír Weiss mladší. Ten nabral na saně zezadu soupeře v době, kdy míč nebyl ve hře, což vyvolalo nepokoje na trávníku. Šikovný záložník nejprve viděl jen žlutou kartu, ale po zásahu videa švédský sudí Mohammed Al-Hakim tasil zcela zaslouženě červenou kartu a slovenská média si našla oběť krachu.

„Z opakovaného záběru bylo patrné, že stojná noha soupeře byla ohrožená zraněním. Jednalo se jednoznačně o intenzivní faul. Trend je prostě takový, že za toto se dnes dávají červené karty,“ měl jasno expert slovenské televize RTVS Marián Zeman. Komentátor Ľuboš Hlavena byl na Weisse juniora přísnější. „Buďme objektivní a kritičtí. Na hřiště přijde legenda Slovanu a za osm minut se nechá absolutně hloupě vyloučit. Záměr zasáhnout soupeře? Tohle se nemůže dít. Pochoval celý zápas a možná i šanci na postup.“

Fakt je ale ten, že Slovan byl i v jedenácti lidech ve druhé půli pouze sparing partnerem domácích a Vítězslav Jaroš prožil pohodový zbytek večera. Zatím si tak start do rakouského dobrodružství může pochvalovat. Nejprve čistým kontem pomohl k postupu v domácím poháru přes Austrii Vídeň, následně vychytal cennou remízu proti Salcburku a ve čtvrtek se dostavil úspěch se Slovanem, v jehož obrat nevěří ani Weiss starší. „Samozřejmě budeme bojovat před našimi výbornými fanoušky, ale máme úzká kádr. Musím být střízlivý. Zvrat by se pomalu rovnal zázraku.“