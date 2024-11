Hádka českých koučů na Slovensku. Nejvíc gádžovská lavička, pálil Ščasný

Trenér Žiliny Michal Ščasný se po první prohře v sezoně pořándě opřel do kouče Ružomberoku a krajana Ondřeje Smetany • koláž iSport.cz

Slovenská fotbalová liga zažila slovní přestřelku dvou českých trenérů. K hádce došlo po nedělním 13. kole, kdy Žilina padla v Ružomberoku 0:1 a připsala si první prohru v sezoně. Žilinský kouč Michal Ščasný pak na pozápasové tiskovce obvinil svého oponenta Ondřeje Smetanu z nesportovního chování a aroganci. „Katastrofa! Nejvíc gádžovská lavička, co jsem v lize zažil. Od první minuty křičí na rozhodčího,“ obul se do trenér poražených do soupeře. Smetana oplácel stejnou mincí.