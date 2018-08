Vaclík pomohl Seville k jasné výhře, Atlético ztratilo ve Valencii

Sevilla šla do vedení po kombinaci po pravé straně, nahrávce Navase a zakončení Vázqueze. Vzápětí podržel svůj tým Vaclík, protože chytil střelu zblízka. Ještě do poločasu bylo rozhodnuto poté, co se dvakrát ve vápně dobře zorientoval Silva.

Ve druhé půli Vallecanu nezafungovala ofsajdová past, Silva se dostal za obranu a završil hattrick. Portugalský útočník zahájil ideálně hostování z AC Milán, kde dal na jaře jen dva góly. Domácí se v závěru dostali alespoň k penaltě a Embarba nedal Vaclíkovi šanci.

Sevilla, která se ve čtvrtek představí v Olomouci, nastoupila v sestavě Vaclík - Mercado, Kjaer, Sergi Gómez - Navas, Roque, Banega (70. Amadou), Escudero (61. Vidal) - Sarabia (78. Muriel), André Silva, Vázquez.

Nezdar v Superpoháru UEFA napravil Real Madrid, který doma zdolal v madridském derby Getafe 2:0 a slaví první soutěžní výhru pod novým trenérem Julenem Lopeteguiem a bez hvězdného Cristiana Ronalda, který zamířil do Juventusu Turín.

Real nejprve trefil zásluhou Garetha Balea břevno, ale ve 20. minutě už mu vedení zajistil Dani Carvajal, který hlavou přehodil brankáře. Chvíli po změně stran zatáhl míč Marco Asensio, jeho přihrávka našla Balea a velšský útočník tentokrát mířil přesně. Aktivní Asensio pak ještě trefil tyč a marně se dožadoval penalty.

Messi nasměroval Barcelonu k výhře

Nový barcelonský kapitán Messi dal proti Alavésu dva góly a zužitkoval tak drtivou převahu obhájců titulu nad čtrnáctým týmem uplynulého ročníku. V 64. minutě Messi otevřel skóre chytře zahraným přímým kopem, podruhé se trefil v nastavení. Na 2:0 mezitím zvýšil Philippe Coutinho.

Barcelona v minulé ligové sezoně prohrála jediný zápas a na začátek soutěže, v níž už jí bude chybět klubová legenda Andrés Iniesta, se naladila nedělním vítězstvím v souboji o španělský Superpohár. V Maroku zdolala po obratu Sevillu s Tomášem Vaclíkem v brance 2:1.

Alavés ale velkému favoritovi vzdoroval více než hodinu, až pak na jeho defenzivu vyzrál Messi. Přímý kop z 20 metrů poslal do sítě hostů po zemi, pod nohama hráčů ve zdi, kteří neodhadli jeho úmysl a vyskočili. Výhru Barcelony pak ještě pojistili Brazilec Coutinho po individuálním průniku a v nastavení znovu Messi po Suárezově centru.

Atlétiko ztratilo ve Valencii

Pět dní po vítězství v evropském Superpoháru nad Realem Madrid vstoupili fotbalisté Atlétika do ligy remízou 1:1 na hřišti Valencie. Úřadující vicemistři neudrželi v souboji se čtvrtým týmem minulého ročníku vedení.

Svěřenci Diega Simeoneho otevřeli skóre ve 26. minutě, kdy Antoine Griezmann vyzval přihrávkou mezi obránce Ángela Correu a argentinský útočník zamířil přesně k tyči. O dělbě bodů rozhodl po přestávce Rodrigo, jenž si ve vápně zpracoval na prsou centr Daniela Wasse a nekompromisní střelou vyrovnal.

Španělská fotbalová liga - 1. kolo:

Vigo - Espaňol Barcelona 1:1

Branky: 52. vlastní D. López - 45. Hermoso

Villarreal - San Sebastian 1:2

Branky: 16. Moreno - 40. Willian José, 71. Juanmi

FC Barcelona - Alavés 3:0

Branky: 64. a 90.+2 Messi, 83. Coutinho

Eibar - Huesca 1:2

Branky: 69. Escalante - 5. a 40. Gallar

Vallecano - FC Sevilla 1:4

Branky: 85. Embarba z pen. - 32., 45.+1 a 81. André Silva, 16. Vázquez

Real Madrid - Getafe 2:0

Branky: 20. Carvajal, 51. Bale

Valencie - Atlético Madrid 1:1

Branky: 56. Rodrigo - 26. Correa