Skvělý Vaclík! K demolici Levante přispěl chycenou penaltou

Hosté se ujali vedení v 11. minutě, kdy krátce po Vaclíkově zákroku proti Rogerově hlavičce z hranice malého vápna udeřil na druhé straně po svižné narážečce Ben Yedder. O minutu později už se ale útočník Roger z blízka nemýlil a vyrovnal.

V 21. minutě chyboval při výběhu na centrovaný míč domácí gólman Oier a Carrico neměl problém trefit odkrytou bránu. Vzápětí mohlo Levante znovu srovnat, ale Vaclík vystihl směr Moralesova pokutového kopu a přízemní střelu k levé tyči vyrazil.

Ještě do poločasu Sevilla navýšila vedení, když dalšími dvěma brankami završil hattrick Ben Yedder. Nejprve stál na konci rychlého brejku a pak využil další chyby Oiera, který neudržel centrovaný míč. Na první tři góly přihrával Sarabia a poprvé si připsal tři asistence v jednom utkání.

Po změně stran pojistili favoritovi tři body dalšími góly Silva a Sarabia, v závěru už jen korigoval výsledek střídající Simon. Sevilla si připsala druhé ligové vítězství v sezoně, Levante naopak čeká na výhru už čtyři utkání.

Atlético v 5. kole zabralo

Fotbalisté Atlética Madrid po nepřesvědčivém vstupu do sezony zabrali a v 5. kole španělské ligy vyhráli 2:0 na hřišti Getafe. Připsali si tak teprve druhou výhru v sezoně. Tři body získal i Real Madrid, který na svém stadionu porazil Espaňol Barcelona 1:0.

Hrdinou utkání se stal francouzský záložník Thomas Lemar, který nejprve v 15. minutě vyslal dělovku z 25 metrů, míč se odrazil od břevna do zad brankáře Sorii a od nich do branky. Po hodině hry pak Lemar obešel gólmana a střelou z úhlu do odkryté branky upravil na konečných 2:0. Getafe navíc dohrávalo posledních 22 minut v oslabení a už se nezmohlo na odpor.

Uspěl i Real Madrid, který doma udolal Espaňol Barcelona 1:0 a dostal se o bod do čela tabulky před Barcelonu, která ale má zápas k dobru. Duel rozhodl ve 14. minutě Marco Asensio přesnou křížnou střelou po zemi.

Výsledky 5. kola španělské fotbalové ligy

Vallecano - Alavés 1:5

Branky: 30. De Tomás - 34. a 77. Ibai, 8. Navarrio, 56. Calleri, 90.+5 Burgui

Eibar - Leganés 1:0

Branka: 52. Kike García

Vigo - Valladolid 3:3

Branky: 5. a 55. Aspas, 10. Gómez - 40. Plano, 65. Ünal, 90.+4 Suárez

Getafe - Atlético Madrid 0:2

Branky: 15. vlastní Soria, 60. Lemar

Real Madrid - Espaňol Barcelona 1:0

Branka: 41. Asensio

Levante - FC Sevilla 2:6

Branky: 12. Roger, 90. Simon - 11., 35. a 45. Ben Yedder, 21. Carrico, 49. Silva, 59. Sarabia