Vaclík při demolici Levante chytil penaltu, Barcelona ztratila v derby

"Hráli jsme od 12 hodin a přiznám se, že to nebyla žádná legrace. Takhle brzy jsem naposledy hrál na Žižkově a to už je přes sedm let. Ale i přes obrovské vedro jsme to zvládli. A mně spadl kámen ze srdce, protože tohle vítězství jsme potřebovali jako sůl," uvedl Vaclík na svém facebookovém profilu.

Hosté se ujali vedení v 11. minutě, kdy krátce po Vaclíkově zákroku proti Rogerově hlavičce z hranice malého vápna udeřil na druhé straně po svižné narážečce Ben Yedder. O minutu později už se ale útočník Roger z blízka nemýlil a vyrovnal.

V 21. minutě chyboval při výběhu na centrovaný míč domácí gólman Oier a Carrico neměl problém trefit odkrytou branku. Vzápětí mohlo Levante znovu srovnat, ale Vaclík vystihl směr Moralesova pokutového kopu a přízemní střelu k levé tyči vyrazil.

"Je pravda, že jsem tušil, že Morales bude kopat k mé levé ruce, takže to nebyla žádná náhoda. Díval jsem se, že Morales většinou strany u penalt střídá, a naposledy ji kopal k pravé ruce gólmana, takže jsem čekal, že ji dneska kopne doleva. A opravdu to udělal. Byl jsem na to připravený a evidentně se to vyplatilo," popisoval Vaclík.

"Já zrovna žádný velký expert na penalty nejsem, za čtyři roky v Basileji jsem chytil v lize snad tři, ale všechny hned někdy zkraje mého angažmá, takže ta dnešní byla po hodně dlouhé době. Cením si toho o to víc, že to bylo za stavu 2:1, takže Levante mohlo vyrovnat. Místo toho jsme dali vzápětí dva góly a utkání jsme definitivně zlomili," dodal.

Ještě do poločasu Sevilla navýšila vedení, když dalšími dvěma brankami završil hattrick Ben Yedder. Nejprve stál na konci rychlého brejku a pak využil další chyby Oiera, který neudržel centrovaný míč. Na první tři góly přihrál Sarabia a poprvé si připsal tři asistence v jednom utkání.

Po změně stran pojistili favoritovi tři body dalšími góly Silva a Sarabia, v závěru už jen korigoval výsledek střídající Simon. Sevilla si připsala druhé ligové vítězství v sezoně, Levante čeká na výhru už čtyři utkání.

Barcelona přišla o body v derby s Gironou

Barcelonu poslal do vedení v 19. minutě Messi, který střelou z první zužitkoval Vidalovu přesnou přihrávku před branku. Hvězdný Argentinec se gólově prosadil při svém 423. utkání ve španělské nejvyšší soutěži, čímž se stal cizincem s nejvíce starty v La Lize. V 35. minutě ale trefil Lenglet úmyslně loktem Ponse a viděl okamžitou červenou kartu.

Girona přesilovku zužitkovala ještě do přestávky, když se individuální akcí prosadil Stuani. Stejný hráč v 51. minutě nekompromisně dorazil předchozí Portův pokus a zařídil nečekané vedení. Uruguayský útočník se navíc stal prvním hráčem v tomto tisíciletí, který dal v průběhu roku dva góly v jednom utkání oběma španělským gigantům Barceloně i Realu Madrid.

Vyrovnat mohl po hodině hry Messi, ale z přímého kopu trefil pouze břevno. O chvíli později už se ale obhájce titulu dočkal, po závaru před brankou poslal míč hlavou do sítě Piqué.

Výsledky 5. kola španělské fotbalové ligy

Vallecano - Alavés 1:5

Branky: 30. De Tomás - 34. a 77. Ibai, 8. Navarrio, 56. Calleri, 90.+5 Burgui

Eibar - Leganés 1:0

Branka: 52. Kike García

Vigo - Valladolid 3:3

Branky: 5. a 55. Aspas, 10. Gómez - 40. Plano, 65. Ünal, 90.+4 Suárez

Getafe - Atlético Madrid 0:2

Branky: 15. vlastní Soria, 60. Lemar

Real Madrid - Espaňol Barcelona 1:0

Branka: 41. Asensio

Levante - FC Sevilla 2:6

Branky: 12. Roger, 90. Simon - 11., 35. a 45. Ben Yedder, 21. Carrico, 49. Silva, 59. Sarabia