Železný Vaclík! Nalétal 38 tisíc km, odehrál nejvíc zápasů a vede ligu

Pokud byste hledali ve Španělsku tým s největší formou, museli byste zamířit na jih. Právě v Andalusii se totiž momentálně nachází lídr La Ligy. Poté, co Sevilla padla v derby s Betisem a přišla o body doma s Getafe, rozpoutali svěřenci Pabla Machína pekelnou jízdu. Vyhráli čtyři zápasy v řadě a naposledy to odnesla Celta Vigo.

Tým, který se v srpnu představil v Olomouci v předkole Evropské ligy, porazil Vigo 2:1. A jelikož Real padl v Alavésu a Barcelona ve Valencii jen remizovala, mohli se sevillští radovat. Poprvé od dubna 2007 se usadili v čele španělské ligy. Tehdy tým vedl Juande Ramos a na hřišti váleli Kanouté, Dani Alves a další.

Výraznou měrou se o to, že je Sevilla před Barcelonou, Atlétikem a Realem zasloužil i brankář Tomáš Vaclík, který je od letního příchodu z Basileje neotřesitelnou jedničkou a dokonce i jednou z opor. Proti Vigu musel dvakrát vytáhnout těžký zákrok a dvakrát svůj tým podržel.

O třetí čisté konto v lize přišel až pět minut před koncem, když se parádně trefil hostující Boufal. „S tímhle gólem však nemohl nic dělat, v předchozích dvou situacích si vedl dobře,“ zhodnotil Vaclíkův výkon deník AS.

Zajímavé je i porovnání s týmem z ročníku 2006/07. Když tehdy Sevilla po devíti kolech vedla ligu, měla skóre 19:10. Nyní má 18:8.

Přitom Sevilla má stejně náročný program jako Real, Barcelona či Atlético. Zatímco se tři giganti v létě připravovali na novou sezonu, Vaclík a spol. už obráželi Evropu kvůli kvalifikaci do Evropské ligy.

„Strach z létání nemám, beru to jako součást práce. Na vzdálenost toho asi nenalétám tolik, co třeba hokejisté v Americe nebo Rusku, kde jsou vzdálenosti větší, ale na počet letů je to opravdu hodně,“ napsal na facebooku český gólman před nedělním zápasem.

„Schválně jsem si to spočítal – od chvíle, kdy jsem na začátku léta nasedl v Mnichově do letadla a odletěl ze soustředění Basileje do Sevilly, jsem seděl už ve 26 letadlech, téměř jsem obletěl Zemi dokola (38 tisíc kilometrů) a ve vzduchu jsem strávil dohromady víc než dva dny (50 hodin).“

Aby toho nebylo málo, je 29letý brankář nejvytíženějším hráčem Sevilly. V soutěžních zápasech nasbíral už 1 440 minut.