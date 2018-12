Messi vrátil Barcelonu do čela, Vaclík má nulu i výhru. Slaví Real i Atlético

Messi své parádní vystoupení zahájil přesnou přihrávkou do vápna na Suáreze ve 35. minutě. Do poločasu stihl i gól, když využil rychlé přihrávky od Busquetse a z pravé strany uvnitř vápna propálil gólmana na vzdálenější tyč. Po změně stran se Messi prosadil znovu po přesné přihrávce Alby z levé strany. Hattrick dovršil v 60. minutě po přihrávce od Vidala do prázdné branky. Své představení zakončil gólovým pasem na Piquého.

Podobný kousek se Messimu povedl poprvé od roku 2011, kdy měl stejnou bilanci proti Pamploně, který Barcelona rozstřílela 8:0. V tomto ročníku La Ligy nasbíral ve 14 zápasech 14 branek a 10 přihrávek, což z něj dělá nejproduktivnějšího hráče soutěže.

Vaclík udržel pátou nulu

Vaclík udržel čisté konto ve španělské lize popáté. Sevilla doma vyhrála pošesté v řadě. Do vedení šla v úvodu druhé půle po Banegově penaltě, o deset minut později přidal druhý gól Sarabia. Domácí si pak už výhru pohlídali. Vaclík vychytal čisté konto podruhé během týdne, ve čtvrtek ho v zápase Evropské ligy nedokázali překonat fotbalisté Krasnodaru.

Před dnešním utkáním převzal cenu pro nejlepšího hráče španělské ligy za listopad. "Mám z té trofeje velkou radost. Děkuji mnohokrát všem, celému týmu, protože od prvního dne jsem tady šťastný," řekl Vaclík pro klubový web.

Fotbalisté Espaňolu nezvládli domácí utkání proti Betisu Sevilla, kterému podlehli 1:3. Trápící se Espaňol prohrál v lize popáté v řadě.

Domácí přitom vedli zásluhou Garcíi. Betisu se povedlo vyrovnat díky trefě Lo Celsa, který předtím v 17. minutě neproměnil penaltu. Stav 1:1 platil až do 85. minuty, kdy se překrásně trefil z přímého kopu Tello. Mizérii domácích dovršila vlastní branka obránce Duarteho, který chtěl zastavit přihrávku a nešťastně si míč srazil do branky.

Betis vyhrál potřetí v řadě a z posledních pěti zápasů získal 12 bodů. Huesca zachránila remízu 2:2 proti Villarealu až v 93. minutě, dál ale zůstává na posledním místě.

Benzema spasil Real

"Bílý balet" vstřelil předposlednímu týmu La Ligy jediný gól a vyrovnal svou nejhorší bilanci ze sezony 1993/94, kdy měl po 16 zápasech na kontě rovněž pouze 24 branek. Ve 14. minutě našel Vázquez za obranou Benzemu a ten křížnou střelou překonal brankáře Dimitrievského. Druhou branku mohl přidat Kroos, tvrdou střelou ze střední vzdálenosti ale trefil tyč.

Po změně stran už se radoval z druhé trefy svého týmu kapitán Ramos, gól mu ale nebyl uznán kvůli těsnému ofsajdu. Real po výhře o bod přeskočil na třetím místě Sevillu, ta má ale k dobru nedělní zápas proti Gironě.

Atlético ztratilo vedení 2:0, ale přesto zvítězilo

Atlético šlo v průběhu první půle do dvougólového vedení a vše nasvědčovalo hladké výhře favorita. Nejprve se v druhém ligovém zápase po sobě trefil po Griezmannově přihrávce Kalinič a krátce před odchodem do kabin zvýšil na 2:0 sám Griezmann z pokutového kopu.

Jenže Valladolid dokázal v rozmezí šesti minut druhého poločasu srovnat. V 57. minutě se prosadil hlavou po rohovém kopu Calero a v 63. minutě si nešťastně srazil míč do vlastní brány Saúl.

Atlético ale nakonec přece jen po čtyřech zápasech venku zvítězilo. Deset minut před koncem se po obrovském závaru před brankou nejlépe zorientoval Griezmann a druhým gólem v utkání rozhodl. Svým 83. ligovým gólem za madridský celek se navíc stal nejlépe střílejícím cizincem v historii klubu.

Španělská fotbalová liga - 16. kolo:

Real Madrid - Vallecano 1:0

Branky: 14. Benzema,

Valladolid - Atlético Madrid 2:3

Branky: 57. Calero, 63. vlastní Saúl - 45. z pen. a 80. Griezmann, 26. Kalinič,

Getafe - San Sebastian 1:0

Branka: 3. Molina,

Vigo - Leganés 0:0.

FC Sevilla - Girona 2:0

Branky: 55. Banega z pen., 64. Sarabia

Espaňol Barcelona - Betis Sevilla 1:3

Branky: 24. García - 43. Lo Celso, 85. Tello, 90.+1 vlastní Duarte

Huesca - Villarreal 2:2

Branky: 44. Cucho z pen, 90.+4 Longo - 63. Bacca z pen. 81. Moreno

Levante - FC Barcelona 0:5

Branky: 43., 47. a 60. Messi, 35. Suárez, 88. Piqué