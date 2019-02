Ovace pro Vinícia, supertalent Realu zářil! Spoluhráči ho milují, řekl kouč | iSport.cz

Real se pomalu vrací do starých kolejí. Po problémech z úvodu nové sezony a nepříznivých výsledcích se madridský velkoklub zase zvedá. Díky vítězství nad Deportivem Alavés, jemuž na domácí půdě nasázel tři branky, už počtvrté v řadě ve španělské lize naplno bodoval. Přiblížil se tak druhému Atlétiku, na které i díky jeho prohře s Betisem ztrácí už pouze dva body.

„Bílý balet“ předvedl v nedělním střetnutí skvělý výkon, pomyslnou smetanu ale slízl hlavně Vinícius Júnior. Teprve 18letý křídelník, za něhož královský klub vysázel brazilskému Flamengu kolem 1,16 miliard korun, založil akci, která vedla k úvodní brance Karima Benzemy. Tu druhou navíc sám vstřelil, když se 10 minut před koncem ocitl sám ve velkém vápně a umístěnou střelou na zadní tyč rozhodl o triumfu domácích.

U posledního góĺu svého celku sice už Vinícius nebyl, neboť za něj trenér Santiago Solari poslal v 87. minutě na hřiště zkušenějšího Marca Asensia, mrzet jej to ale vůbec nemuselo. Při odchodu z trávníku se totiž dočkal velkého potlesku ze strany domácích příznivců, kterých tentokrát na Santiago Bernábeu dorazilo lehce přes 53 tisíc.

Po závěrečném hvizdu se dočkal pochvaly také od zmíněného kouče, který byl z představení mladé pušky naprosto nadšený. „Odehrál skvělý zápas a dočkal se zasloužených ovací. Když hraje, jeví se velice dobře. To platí i v tréninku. Z jeho příchodu a výkonů jsme moc nadšení,“ řekl Solari na pozápasové konferenci.

Nadějného fotbalistu, který v novém kalendářním roce zasáhl do všech prozatímních střetnutí, si nemůžou vynachválit ani jeho hvězdní spoluhráči. „Má podporu všech zkušených hráčů, kteří se o něj starají, milují jej a pomáhají mu,“ pokračoval nástupce Zinédineho Zidana.

Právě Vinícius by mohl být v budoucnu tím, kdo plně nahradí bývalou oporu Cristiana Ronalda. S tím, co ukázal proti Deportivu, byl nadmíru spokojený. „Jsem velice šťastný. Celý tým hrál opravdu dobře, dokázali jsme vyhrát domácí zápas. Musíme pokračovat v naší práci, vyhrát každý následující zápas a pokusit se zvládnout všechna zbývající kola," řekl pro klubový web a poděkoval všem spoluhráčům za podporu.

Real momentálně oplývá nejlepší formou v aktuálním ročníku. A dá se říct, že lépe si ji snad ani načasovat nemohl. Už ve čtvrtek jej totiž čeká velké derby s Barcelonou, s níž se utká v rámci semifinále domácího poháru. První souboj se odehraje na půdě aktuálního lídra La Ligy.

Pokud na Nou Campu vyběhne i Vinícius, který si v posledních týdnech hlasitě řekl o stále místo v základní jedenáctce, zažije své vůbec první El Clásico. Během posledního vzájemného měření sil odvěkých rivalů, jež se uskutečnilo v říjnu, nebyl ani na lavičce.

Přímá účast v zápasu by automaticky znamenala velký tlak ze strany celé fotbalové veřejnosti, brazilský mladík si však žádný stres nepřipouští. „Nebojím se. Hraju v Madridu, nejlepším týmu na světě. Není důvod se ničeho obávat. Nou Camp je skvělý stánek, bude tam výborná atmosféra. Musíme tvrdě pracovat, abychom mohli Barcelonu porazit. Nevím, jestli budu hrát, to nechám na trenérovi. On musí rozhodnout, co je pro náš tým nejlepší.“