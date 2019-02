Zkáza Realu! Ramos se vztekal na spoluhráče, smolař si zničil koleno | iSport.cz

Suárez v 73. minutě proměnil po Panenkovsku penaltu na 3:0 a definitivně rozhodl o výsledku vypjatého šlágru. Domácí kapitán Sergio Ramos cítil zmar všude kolem sebe. "Nenechme je, aby nám dali šestku," křičel podle španělského serveru Marca na své spoluhráče. Real přitom neodehrál špatné utkání, v první půli si vytvořil víc šancí.

Ter Stegen v brance podržel Barcelonu, která přímočarými akcemi rozhodla ve druhé půli. Dominovala dvojice Dembélé, Suárez. Prvně jmenovaný přihrál na úvodní branku Suárezovi, druhé předcházel jeho střílený centr, který si srazil do vlastní sítě Raphael Varane. Třetí zásah obstaral opět Suárez. Vybojoval penaltu, tu pak sám přesným dloubáčkem ve stylu Antonína Panenky bez problémů proměnil.

Přes jasný výsledek nebyl trenér barcelonského souboru úplně spokojený. "Soupeř byl v prvním poločase lepší a my jsme se v ofenzivě hledali. Ztráceli jsme míče na špatných místech a mohli za to být potrestáni góly," zdůraznil španělský odborník. "Nebyl to od nás perfektní zápas. Dali jsme tři branky, ale nevytvořili si moc šancí," hodnotil postupové utkání.

Potlučené koleno stopera Raphaela Varaneho po utkání Realu s Barcelonou • Foto Instagram

Na domácí straně převládalo velké zklamání. "Jsme smutní, chtěli jsme hrát finále. Padli jsme se ctí, hráči nechali na hřišti všechno, co mohli. Je těžké vstřebat takovou porážku," přiznal trenér Realu Santiago Solari. "Měli jsme šance v prvním i druhém poločase za stavu 0:1. Nemám pocit, že jsme ztratili kontrolu nad zápasem, ale oni dali gól ze své první střely a druhý jsme si dali sami. Neproměnili jsme šance, co víc k tomu říct," hlesl.

Smolný zápas odehrál Raphael Varane, defenzivní pilíř Realu. Francouzský stoper chtěl skluzem zblokovat centr Dembélého, jenže balon doputoval od jeho kopačky do vlastní sítě a Barcelona zvýšila v 69. minutě na 2:0. Při nešťastném zákroku se navíc zranil, po utkání ukázal fotku zkrvaveného a odřeného kolena jako důsledek srážky se Suárezem a spoluhráčem Carvajalem.

Barcelona ani nezakrývala, že tentokrát vyhrálo spíš šťastnější, nikoliv lepší mužstvo. "Fotbal je někdy zvláštní. V Lize mistrů (proti Lyonu) jsme měli 25 střel a nedali gól, lidé mluvili o tom, že jsme v krizi," připomněl Valverde. "Musíme se zlepšit, abychom uspěli i v sobotu. La Liga je soutěž, kterou chceme vyhrát," podotkl trenér směrem k ligovému El Clásiku, které na stadionu Realu čeká oba týmy už za pár dnů.

Domácí fotbalisté tentokrát nevyužili ani faktu, že za svým běžným standardem zaostal Lionel Messi. Stěžejní postava Barcelony se neprosadila, místo něj řádil Luis Suárez. "Je to gólový zabiják. Agresivní, ambiciózní, vždycky si hledá prostor, aby mohl vstřelit branku. Byl zase skvělý," chválil Valverde svého 32letého útočníka.