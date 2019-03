Real mohl převzít i Mourinho. Lídři týmu se ale postavili proti | iSport.cz

Real se chce vrátit do starých kolejí. Vedení klubu se definitivně rozhodlo odvolat trenéra Santiaga Solariho, kterému zlomila vaz překvapivá porážka v osmifinálové odvetě Ligy mistrů s Ajaxem. Byla to poslední kapka.

Mužstvo, které v této sezoně už prakticky nemá šanci získat ani jednu trofej, si vezme do latě starý známý muž – Zinédine Zidane. Ten se na lavičku „bílého baletu“ vrací po devíti měsících. Francouzská legenda tehdy zničehonic rezignovala a po třech triumfech v Champions league v řadě se rozhodla odstoupit. Nyní se ho pokusí znovu nastartovat.

Jeho opětovné jmenování koučem madridského mužstva vzbudilo u fanoušků velké nadšení. Nechybělo přitom mnoho a týmu se mohl ujmout úplně jiný muž. Jak prozradil bývalý prezident Realu Ramon Calderón, současné vedení se zajímalo také o Josého Mourinha.

Na angažování portugalského taktika, jenž je od konce působení v Manchesteru United bez trenérského angažmá, nedošlo kvůli samotným hráčům. „Zidane je dobrá volba, tou druhou byl Mourinho. V posledních dnech lídři kabiny přitlačili na vedení klubu, aby možnost s Mourinhem vyloučilo,“ citoval jej sever Sky Sports.

Jeho comeback by se nezamlouval ani samotnému Calderónovi. „Odcházel odsud se spoustou problémů. Myslím, že by byl jen dalším problémem k těm všem, které tu teď máme. Byl by to krok zpátky. Když tu působil, byl velice kontroverzní, rozdělil fanoušky. Je to dobrý trenér, vyhrál spoustu trofejí, ale mnoho hráčů a lídrů ho nemělo v lásce.“

Že Modriče a spol. nakonec převezme holohlavý sympaťák, je prý jedině dobře. „Hráči ho milovali, byl schopný změnit návyky jeho předchůdců, kteří vládli tvrdou rukou. Kromě toho je pro ně i fanoušky takovým idolem. V Realu byl jako hráč, poté jej dovedl k třem vítězstvím v Lize mistrů v řadě,“ dodal.

Madridští odehrají premiérový mač pod staronovým vůdcem v neděli, na Santiagu Bernábeu přivítají osmnáctou Celtu Vigo. Nabídnou přítomným divákům kvalitní podívanou a potěší je třemi body?