Brankář za 600 milionů, AS Řím koupil Lópeze z Betisu | iSport.cz

Pau López podepsal s klubem, kde působí český útočník Patrik Schick, smlouvu na pět let.

„Takový klub se nedá odmítnout. Je to pro mě velký krok po výborném roce v Betisu,“ uvedl López. Čtyřiadvacetiletý gólman je odchovancem Espaňolu Barcelona. Rok hostoval v Tottenhamu, kde si ale nezachytal.

V AS bude bojovat o post brankářské jedničky se Švédem Robinem Olsenem. Ve španělské reprezentaci nastoupil López zatím jednou.

Official: Pau Lopez is an AS Roma player.



