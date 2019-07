Nehrál, protože nechtěl. Zidane v Realu odstřihl Balea, řešení je v Číně | iSport.cz

Překvapivý konec? Ale kdeže. Že k rozchodu mezi třicetiletým křidelníkem a madridským velkoklubem dojde, bylo jasné takřka od chvíle, kdy se rodák z Marseille podruhé vrátil na lavičku Realu. Už v květnu nejdražší posilu v dějinách ignoroval a bylo zřejmé, že jejich společné angažmá na Santiago Bernabeu nebude mít dlouhého trvání.

Zlomovým okamžikem bylo, když Zidane v posledním ligovém utkání nechal Balea sedět celých 90 minut na lavičce. „Nekoukám se na minulost, ale řeším, co je teď. Nikdo mu nevezme zásluhy pro klub, ale když se mi něco nelíbí, tak to prostě neudělám,“ vysvětlil po zápase důvod ignorování hvězdného Velšana.

Americké turné v celém příběhu zapůsobilo jako rozbuška. Když Francouz vybíral tým pro první přípravný duel proti Bayernu Mnichov, záměrně Balea z nominace vynechal. Ten prohru od německého soupeře sledoval z lóže jen pár metrů od prezidenta Florentina Péreze. Muže, který se velšského reprezentanta dlouhá léta před trenéry zastával, tentokrát ale přistoupil na všechna Zidanova přání. I na to, aby Bale z klubu odešel.

Když se novináři po zápase Zidana ptali, co se děje kolem Balea, všechny překvapil, jak otevřeně zareagoval: „Nehrál, protože nechtěl. Pracujeme na jeho odchodu, proto nebyl v sestavě. Čím dříve se to vyřeší, tím to pro obě strany bude lepší.“

Za jeho krokem podle zahraničních médií stálo ale vícero důvodů. Například podle serveru ESPN se Zidanovi nelíbilo, jak hráč na tréninku působí mdle. Jiné zdroje zase uvádějí, že hráčův agent Jonathan Barnett tlačil na Real, aby jeho klient nehrál z důvodu možného zranění, které by odchod z Madridu zhatilo.

I přesto si ale do Zidana podruhé v krátké době rýpl. „Jestli Gareth odejde, tak proto, že on sám chce. Zidanovy kroky s tím nebudou mít nic společného,“ vzkázal.

A není to tak dávno, co se Barnett do trenéra Realu navezl za to, že nedal Baleovi v závěru minulé sezony šanci. „V mých očích je to jeden ze tří až čtyř nejlepších hráčů na světě. To je můj názor. Pan Zidane má asi jiný,“ uvedl v květnu.

Po nedělním Zidanově prohlášení je téměř jasné, že číslo jedenáct bude pro nadcházející sezonu volné. Španělská média informují o tom, že Real registruje zájemce z Číny (Jiangsu Suning a Peking Guoan), kteří jsou schopni akceptovat Baleův obří roční plat 17 milionů eur (cca 438 milionů korun). Ještě předtím se vedení madridského klubu snažilo hráče nabídnout Manchesteru United, Tottenhamu či PSG.

Stejně jako Zidane, ani jeden z trenérů těchto klubů však nemá o třicetiletého křídelníka zájem.