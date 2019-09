Messi může odejít z Barcelony zdarma. Chce si zahrát za tým, kde začal | iSport.cz

Lionel Messi a Barcelona. Tohle spojení funguje už více než 19 let. Od doby, kdy v červenci 2000 přišel z argentinského Newell's Old Boys do mládežnických kategorií katalánského velkoklubu. Nyní podle deníku El Pais vyšlo najevo, že by mohl v případě zájmu z klubu odejít, a dokonce zadarmo.

V platnost totiž vešla klauzule v Messiho smlouvě. Konkrétně to, že po dovršení 32 let může argentinská hvězda vždy 30. června ukončit své spojení s klubem a odejít. Stejné dodatky měli ve svých dohodách například i Carles Puyol, Xavi či Andrés Iniesta.

Současný kontrakt vyprší Messimu v Barceloně 30. června 2021. Do té doby se může rozhodnout, zda podepíše novou smlouvu, nebo klub opustí. „Víme o tom, že by Leo mohl z klubu odejít zadarmo. Vzhledem k tomu, co pro klub udělal, má plné právo rozhodnout o své další budoucnosti,“ řekl k možnému odchodu argentinského šikuly obránce Barcelony Gerard Piqué. Ten však nepředpokládá, že by k němu mohlo dojít vzhledem k tomu, jaký vztah Messi k Barceloně má.

Prezident Barcelony Josep Maria Bartomeu věří, že se klubu podaří s Messim smlouvu prodloužit a pětinásobný vítěz Zlatého míče bude ještě několik let kouzlit na Nou Campu. „Chceme, aby měl dlouhou kariéru a my si ho mohli stále užívat. Leovi se podařilo překonat všechny hranice. Každý ho obdivuje, sklízí potlesk i na stadionech soupeřů. Chtěli bychom jeho smlouvu prodloužit. Neustále se zlepšuje a věřím, že má před sebou ještě mnoho let,“ věří Bartomeu.

„Messiho srdce patří jednomu klubu. Není to jen o tom, co předvádí na hřišti. Jeho vztah s Barcelonou bude trvat věčně. Stejně, jako byl Pelé vždy spojen se Santosem, chceme, aby Messi byl vždy propojen s Barcou. Ať už bude hrát, nebo bude v důchodu,“ dodal prezident katalánského giganta.

„Jsem si čím dál více jistý, že Barcelona bude mým jediným evropským působištěm,“ připustil Messi. „Vždy jsem ale říkal, že bych se chtěl jednoho dne vrátit do argentinského fotbalu, do míst, kde jsem začínal, tedy do Newell’s. Nikam jinam bych nešel. Nevím, jestli se to skutečně stane, ale v hlavě to mám. Přál bych si, aby to vyšlo alespoň na půl roku,“ dodal.