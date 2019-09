Hrůzný start Barcelony! Jediná střela na bránu, utápí miliardovou hvězdu | iSport.cz

Ve španělské La Lize se zrodila v rámci pátého kola další senzace! Nováček z Granady dokázal doma porazit 2:0 Barcelonu a prohloubil mizérii Katalánců v utkáních na hřištích soupeřů, kde španělský gigant nedokázal vyhrát žádné z posledních sedmi utkání v rámci všech soutěží.

„Podobné zápasy, kdy přijedete jako Barcelona hrát proti menšímu klubu a domácí vstřelí brzy vedoucí branku, jsou nesmírně obtížné. Ale to není výmluva, musíme se zaměřit na vlastní chyby,“ smutnil po matném výkonu Barcelony útočník Luis Suárez.

Utkání se vyvíjelo v neprospěch Barcelony hned od začátku. Už ve druhé minutě nezvládl zpracovat dlouhý nákop domácího brankáře levý obránce Barcelony Junior Firpo, kterého oloupil o míč útočník Roberto Soldado. Ten narýsoval parádní přihrávku na křídelníka Antonia Puertase, který nadýchaným centrem vyzval ke skórování do prázdné branky Ramona Azeeze – 1:0 pro Granadu.

„Víme, že fanoušci stojí za námi. Jsem spokojený jak s gólem, tak výkonem celého mužstva,“ radoval se po utkání střelec první branky. Sedm minut po změně stran mohl brankář Marc-André ter Stegen soupeři věnovat druhý gól. Německému gólmanovi ve službách Barcelony vypadl jednoduchý centr z rukavic, ale nakonec dokázal zkrotit balon těsně před brankovou čarou. Druhý gól tak Granada přidala až po hodině hry.

Mizerná forma v zápasech venku

Střídající Arturo Vidal totiž při skrumáži v pokutovém území zahrál rukou a hlavní rozhodčí po konzultaci s VAR odpískal pokutový kop, který bezpečně proměnil záložník Alvaro Vadillo. Barcelona si v průběhu celého utkání díky pozorně bránící Granadě nevytvořila vážnější příležitost, v průběhu 90 minut si připsala jedinou střelu na branku.

„Po prvním gólu se domácí zatáhli a pozorně bránili. My jsme neměli moc šancí. Na to se musíme zaměřit a zlepšit to, pokud chceme vyhrát titul,“ komentoval utkání po závěrečném hvizdu se svěšenou hlavou Suárez.

Jediným pozitivem, které si příznivci katalánského klubu mohou z prohry v Andalusii odnést, je fakt, že celý druhý poločas odehrál Lionel Messi. Zapsal si tak první ligové minuty od zranění stehna před necelými dvěma měsíci.

Messiho návrat nezakryje fakt, že Barcelona prožívá nejhorší ligový start od sezony 1994/95, kdy Katalánci také nasbírali po pěti kolech pouhých sedm bodů. Svěřence Ernesta Valverdeho navíc trápí mizerná forma ve venkovních utkáních, na hřištích soupeře nedokázali vyhrát v sedmi zápasech po sobě poprvé od roku 2001.

„Doma dokážeme vyhrávat, ale naše výsledky venku mi dělají starosti. To je skutečný problém. Musíme se zaměřit na to, co děláme špatně,“ komentoval Valverde špatnou venkovní formu svého týmu, který přesně za měsíc přijede k duelu Ligy mistrů do Edenu. To na straně Granady, kterou výhra posunula dočasně do čela tabulky, panovala euforie.

„Deset bodů po pěti zápasech je fantastická bilance. Musíme si to vychutnat a pak se připravit na další utkání. Tým si samozřejmě užívá výhru, ale kromě ní musíme být hrdí i na progres, který prodělal,“ komentoval výhru osmatřicetiletý trenér Granady Diego Martínez.