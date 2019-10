Nůžky, ťukec snů i génius Messi. Vaclík byl proti Barceloně bezmocný | iSport.cz

Přihrávka na levý kraj, centr Semeda z první do vápna a… Neuvěřitelná nádhera v podání Luise Suáreze! Ten vystřihl dokonalé nůžky, načež míč zaplachtil k tyči branky takovým způsobem, že se český brankář mohl jen ohlížet. Uruguayec měl ovšem kolem sebe pro obdobnou lahůdku těžko uvěřitelné množství prostoru.

A tak, i díky laxnosti defenzivy, vsítil poprvé od února 2018 branky ve třech po sobě jdoucích kláních. „Pokud je střílení nádherných branek uměním, Suárez je v něm Picassem,“ vyčnívá pak jedna z mnoha poklon od fanoušků na Twitteru.

