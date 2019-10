Barcelona bez Messiho? Argentinec chtěl pryč, ale nepřišla žádná nabídka | iSport.cz

V rozhovoru pro rozhlasovou stanici RAC1 Lionel Messi prohlásil, že s ním Španělsko na začátku dekády zacházelo velmi špatně. „Upřímně? V té době jsem přemýšlel o odchodu. Ne kvůli Barceloně, ale prostě jsem už nechtěl zůstat ve Španělsku,“ přiznal.

Soud kvůli daňovým únikům z let 2007 a 2009 se táhl dlouhé roky. Messi byl sice odsouzen na 21 měsíců a k pokutě 2 miliony eur, ale díky čistému trestnímu rejstříku mu byl trest změněn na podmínku a dodatečnou pokutu.

Argenticovo naštvání ale tehdy žádný z konkurentů Barcelony mimo Španělsko nevyužil. „Měl jsem otevřené dveře do hodně týmů, ale nikdy jsem nedostal žádnou oficiální nabídku. Každý věděl, že ve skutečnosti tu chci zůstat,“ vyprávěl dnes 32letý Messi.

Ke katalánskému velkoklubu měl už tehdy silné pouto. Vždyť do akademie La Masia přišel ve 13 letech. Za áčko debutoval v šestnácti. A tak zůstal a stal se nejlepším střelcem v historii Barcy s 604 góly. V počtu startů je druhý za svým bývalým spoluhráčem Xavim.

Současná smlouva mu vyprší až v roce 2021, takže její prodloužení v těchto měsících není nutné, i tak tuší, že na Camp Nou už zůstane. „V hlavě mám, že tu budu hodně let. Na tom se nic nezměnilo. Jasně, že bych chtěl v Barceloně dohrát celou kariéru.

Neymar lituje

V obsáhlém rozhovoru také popřel, že by měl zásadní vliv na přestupovou politiku Barcelony. I když se během léta objevovaly spekulace, že to byl právě on, kdo ponoukal klubové vedení, aby se snažilo přivést zpět Brazilce Neymara.

„S šéfem klubu Josepem Bartomeuem jsem mluvil naposledy v Liverpoolu (v květnu po porážce v semifinále Ligy mistrů, pozn. red). Od té doby jsme se neviděli. Někdy poprosí o zpětnou vazbu z kabiny, ale není to tak, že bych já rozhodoval o podpisech.“

A jaký má tedy názor a jeho případný návrat? „Myslím, že Neymar od prvního dne litoval, že Barcelonu opustil. Uvědomil si, že se spletl. Ale nekritizoval jsem vedení, že ho nepodepsalo, nebyl jsem součástí vyjednávání,“ zdůraznil.