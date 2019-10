Bale se rozhádal se Zidanem a chce pryč z Realu. Vysvobodí ho Čína? | iSport.cz

Přesun Garetha Balea (30) do Číny? Žhavé téma letního přestupového období se po několika klidných týdnech znovu dostává na povrch. Hvězdný Velšan se podle deníku Marca opět rozkmotřil s trenérem Realu Madrid Zinédinem Zidanem a touží po odchodu z klubu. Enormní zájem o jeho služby měl projevit zejména čínský celek Šanghaj Šen-chua, který chtěl Balea již v létě. Třicetiletý fotbalista by dokonce v zimě mohl z „bílého baletu“ odejít zdarma.

Zdá se to jako nekonečný příběh. Kolikrát již se mluvilo o tom, že Gareth Bale uvažuje o přestupu z Realu Madrid. No a je to tu zas!

Velšský záložník, který má na Santiago Bernabeu smlouvu do konce června 2022, se měl rozhádat s hlavním koučem Zinédinem Zidanem. Nelíbilo se mu, že ho francouzský trenér vyřadil z nominace na zápas Ligy mistrů s Bruggami (2:2). „To byla poslední kapka. Je tady otrávený. Už to dlouho nevydrží,“ uvedl Guillem Balague, uznávaný španělský novinář, pro BBC.

Pomoct nemělo ani to, že podle deníku Marca Zidane hvězdu šetřil kvůli tomu, aby předešel jejímu zranění, ne kvůli trestu. I tak měl nyní Bale poprosit svého agenta, aby mu v lednu zařídil odchod z Realu. Hovoří se zároveň o tom, že i „bílý balet“ by mohl Baleovi odchod povolit, a to dokonce zdarma, jelikož by se zbavil placení jeho finančně náročné smlouvy.

Marca však tvrdí také to, že je dost nepravděpodobné, že by Velšan přestoupil do některého z evropských klubů, ty se totiž obávají jeho častých zranění. Přeci jen Baleova vizitka není v posledních šesti sezonách úplně ideální. Od doby, co v roce 2013 přestoupil z Tottenhamu do Realu, kvůli 26 zraněním odehrál pouze 53 % zápasů. Pravděpodobněji se tak jeví odchod do Číny.

Zejména klub Šanghaj Šen-chua má mít o zkušeného fotbalistu velký zájem.

Blízko k zisku Velšana byl totiž už v červenci, ale vše nakonec ztroskotalo na částce, kterou Real požadoval, přibližně 34 milionů liber (1 miliarda korun). Ještě předtím o Balea usiloval jiný celek: Ťiang-su Su-ning, ale i v tomto případě k přestupu nedošlo kvůli požadované sumě.

Svou roli totiž v přestupové politice čínských celků hraje i to, že stejnou částku, jakou zaplatí za příchod hráče, musí klub investovat také do rozvoje domácího fotbalu. I proto celky nechtějí do zahraničních přestupů vkládat tak velké peníze. Pokud by měl ale Bale přijít zadarmo, případně za nějakou nižší částku, Číňané by neváhali. Dokonce jsou odhodlaní z něj udělat nejlépe vydělávajícího fotbalistu světa. Dobře si totiž uvědomují, jak velký přínos by pro tamní soutěž byl.

Záležet bude tedy zejména na Realu, který se bude muset rozhodnout, zda v lednu nešťastného Balea uvolní za minimální poplatek, nebo ho v klubu nechá trápit minimálně do konce sezony.