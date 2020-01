Barcelona odvolala trenéra Valverdeho. Rovnou oznámila jeho nástupce | iSport.cz

Barcelona odvolala trenéra. Vedení klubu v pondělí oficiálně ukončilo spolupráci s koučem Ernestem Valverdem. Ten se v posledních týdnech dostal pod velký tlak. Po vyřazení v semifinále španělského Superpoháru se už o víkendu spekulovalo o tom, zda nebude z klubu odejit.

Nakonec se tak skutečně stalo a 55letý kouč v Barceloně končí. Příčinou byly zejména mizerné výsledky, kdy katalánský klub vyhrál jen jeden z posledních pěti duelů. „Blaugranas“ sice vedou La Ligu, ale na setrvání u mužstva to Valverdemu nestačilo. Klub opouští po 145 zápasech s bilancí 97 vítězství, 32 remíz a 16 porážek.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e