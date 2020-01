Enrique Setién Solar: kdo je nový kouč Barcelony? Milovník Messiho i šachu | iSport.cz

Velký třesk dokončen. Šéfové Barcelony se po dlouhých jednáních odhodlali k razantnímu kroku a bouchli do trenérské židle. V pondělí večer potvrdili odvolání Ernesta Valverdeho, okamžitě zveřejnili jméno nástupce. Tím vyvolali ještě větší poprask, protože sáhli po poměrně neznámém jménu. Kdo je Enrique Setién Solar, 61letý milovník šachu i fotbalového umění Lionela Messiho?

Skoro každý, kdo na zápasy Barcelony kouká, si musel všimnout, že katalánští hračičkové v aktuální sezoně nejsou ve své kůži. Po výsledkovém strádání z posledních týdnů se na Camp Nou jednalo v pondělí dlouho do večera. Náročný klub požaduje nejen výsledky, ale i herní parametry pro nejvyšší úroveň. A proto se nakonec rozhodl pro změnu na trenérské pozici.

Barcelona postupně škrtala ze svého seznamu vytipovaných osobností, které se do klubu v rozjeté sezoně příliš nehrnuly. Kývl až zkušený 61letý odborník, naposledy trenér Betisu. Enrique Setién Solar.

Koho si katalánský gigant vlastně vybral?

Barcelona sází na bývalého španělského fotbalistu, na mezinárodním poli nikterak extra výrazného. V národním týmu nasbíral v polovině 80. let tři starty. Nejvíc ligových zápasů nastřádal v Racingu Santander, kde začínal i prakticky končil svou profesionální kariéru (úplně skončil v roce 1996 v barvách Levante, kde naskočil do tří zápasů). V Santanderu na přelomu tisíciletí startoval i svou trenérskou dráhu.

Později působil například v Las Palmas, největší dojem zanechal na své poslední štaci v Betisu. U městského rivala Sevilly, kde chytá česká reprezentační jednička Tomáš Vaclík, ve své první sezoně (2017/18) skončil v La Lize na šestém místě a s klubem postoupil do základní skupiny Evropské ligy (postoupil do jarní fáze).

Enrique Setién Solar zapadá do barcelonské koncepce, ctí herní filozofii i styl katalánského kolosu. Obdiv k odkazu práce legendárního Johanna Cruyffa i hlavní současné hvězdě Lionelu Messimu také dost pomohl, že dostane na prestižní štaci šanci.

„Je evidentní, že fandím fotbalu, který Barcelona předvádí. Už od dob, co jsem hrál, se mi tenhle styl líbil. Ukázal směr všem, kdo chtějí na hřišti dominovat. Mně Barcelona otevřela oči v tom, jak chápat fotbal. Že se dá hrát bez spěchu. Je tady tým, který chce držet míč, hrát si s ním a hledat prostory v soupeřově obraně, aniž by nakopával dlouhé míče. Tohle se mi vždycky líbilo a snažil jsem se to učit i své týmy,“ pověděl ještě před svým nástupem.

V Barceloně je pro trenéra klíčové, aby vycházel s Lionelem Messim. Mít na své straně nejlepšího fotbalistu klubové historie a klíčovou postavu poslední dekády rozhoduje o tom, zda budete úspěšní. „Považuji ho za nejlepšího ze všech. Viděl jsem hodně skvělých fotbalistů, ale nikoho, kdo by dominoval přes 15 let jako Messi. Trénovat a sledovat ho každý den by bylo skvělé. Ale musíte být opatrní, protože i jako trenér se musíte přiblížit k jeho úrovni. Musíte ukázat, že víte, jak trénovat Messiho,“ uvědomoval si.

Na Barceloně jeho jméno padalo na poradách už v lednu 2019, kdy ale klub Valverdeho ještě podržel. Do stolu bouchli mocipánové až teď. Po 17 letech se rozhodli odvolat trenéra uprostřed sezony, naposledy se balil Louis Van Gaal v zimě 2003. Tehdy ale Barcelona ztrácela 20 bodů na vedoucí Real Sociedad, jen tři body se držela od hranice potupného sestupového pásma. Teď Valverde předal tým na první pozici se 40 body a dvěma ligovými tituly v zádech.

Proto se jen těžko chápe, že Barcelona tento krok učinila. Enrique Setién Solar je ale velmi moudrý muž, mimo jiné milovník šachu, který hrál na velmi vysoké úrovni. Věří, že velké hvězdy v kabině zvládne a vydrží i do další sezony.

Zatím obě strany uzavřely půlroční kontrakt s následnou dvouletou opcí. Barcelona se jistí pro případ, že by v létě přeci jen přivedla do trenérské pozice Xaviho, který nechtěl měnit klub v rozjeté sezoně.

Oficiálně Barcelona představí nového trenéra v úterý ve dvě odpoledne.