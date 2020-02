Ödegaard válí! Teď srazil svůj Real, gól neslavil. Bale ujel před koncem | iSport.cz

Martin Ödegaard v zápasu svého Arnhemu proti Ajaxu Amsterdam. Právě jeho dres by mohl obléknout. • Profimedia.cz

Nor Martin Ödegaard (vpravo) přispěl gólem a asistencí k výhře Realu Sociedad nad Osasunou 4:3 • Profimedia.cz

Martin Ödegaard svou trefu do sítě Realu neslavil • Reuters

Totální krach favoritů přineslo čtvrtfinále španělského poháru. Barcelona nevyzrála na obranu Bilbaa (0:1) a Real Madrid v bláznivé přestřelce podlehl Realu Sociedad (3:4). Na jeho vyřazení se gólem podílel i Martin Ödegaard, norský šikula, který „bílému baletu“ stále patří. Od šestnácti let putuje po hostováních a až teď v Sociedadu začíná naplno rozbalovat svůj potenciál. Naopak Real vstřebává zklamání. Negativně na sebe upozornil i zraněný Gareth Bale, jenž opustil stadion už deset minut před koncem.

V kalendáři zrovna byl leden roku 2015, když se Ödegaard upsal Realu. Přicházel jako veliký příslib, vždyť už v šestnácti pravidelně hrál norskou ligu. Podepsal šestiletou smlouvu a na Santiago Bernabeu věřili, že tenhle kluk je obrovská trefa.

Od té doby uběhlo pět let. A ofenzivní hráč za áčko madridského giganta zatím stihl všehovšudy dvě utkání. Že by další talent, který svou pověst nikdy nenaplní? Možná ne tak docela. Po nepříliš povedeném hostování v Heerenveenu Ödegaardovi vyšla sezona 2018/19, kdy se nastálo zabydlel v sestavě Vitesse Arnhem. Devět ligových gólů navíc dokládá, že konečně začal být i produktivní.

V kádru Realu ještě nezůstal, kluboví šéfové už si jej ovšem nechali víc na očích. Čerstvě jednadvacetiletý Nor od léta patří ke klíčovým hráčům Realu Sociedad, aktuálně osmého celku španělské ligy, který na třetí Getafe ztrácí jen pět bodů.

„Jsem moc rádi, jaký dělá progres. Pořád se vyvíjí,“ podotkl před čtvrtečním vzájemným zápasem ve španělském poháru ředitel Realu Emilio Butragueňo. „Je skvělé, jak teď hraje,“ přidal kouč Zinedine Zidane. A zároveň oba věřili, že Ödegaard „svému“ týmu moc problémů nenadělá.

To se ale mýlili. On totiž hned ve dvaadvacáté minutě pohotově dorazil střelu Isaka. Dezorientovaný brankář Areola neměl úplně čisté svědomí, ale Sociedad vedl 1:0. Reakce Ödegaarda? Plná respektu. Gól do sítě Realu nijak divoce neslavil, jen se otočil směrem k vlastní polovině a počkal na objetí spoluhráčů.

Martin Ødegaard scored against us!

Real SCD. takes the lead



Real Madrid : 0-1 : Real Sociedad pic.twitter.com/F2VEfXukPa — Real Madrid Guy (@Madridista165) February 6, 2020

Zkáza favorita pak pokračovala ve druhé půli, když dvakrát udeřil Isak a hosté najednou měli třígólový náskok. Když vzápětí snížil Marcelo, s rychlou odpovědí přispěchal Merino. 1:4! „Tohle je fotbal. Věci nešly tak, jak jsme chtěly. Musíme poblahopřát soupeři a přijmout porážku,“ uvedl po utkání trenér Zidane.

Jeho tým se nevzdal a zásluhou Rodryga a Nacha ještě snížil na rozdíl jediné trefy, vyrovnat ovšem nedokázal. „Byl to složitý zápas. Alespoň naše reakce byla dobrá, bojovali jsme až do konce,“ doplnil Zidane.

Závěrečné vzepětí Ramose a spol. už neviděl zraněný Gareth Bale. Kamery jej zachytily, jak ve svém autě opouští stadion už deset minut před koncem, za což opět čelil kritice ve španělských médiích.

Naopak Ödegaard je veleben. Když včera střídal, fanoušci Realu jej ze hřiště vyprovodili potleskem vestoje. V téhle sezoně už se gólem či asistencí přímo podílel na čtrnácti gólech Sociedadu. A hodně hlasitě si říká o to, aby v létě na žádné další hostování nemusel. „Mým cílem je, abych jednou uspěl v Realu a vyhrával s ním trofeje. Rád si počkám na správný okamžik,“ prohlásil během sezony. Ta pravá chvíle zřejmě přijde velmi brzy.