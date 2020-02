„Dědek“ Joaquín válí! V repre není po kritice, na jaké rekordy míří? | iSport.cz

Ve španělské La Lize asi nenajdete moc hráčů, kteří by si v průběhu let získali respekt napříč téměř všemi fotbalovými fandy v celé zemi. Jedním z těchto vzácných případů je ale kapitán Realu Betis Joaquín. Osmatřicetiletý křídelník si v pátečním utkání proti Mallorce při remíze 3:3 připsal svůj 542. start v nejvyšší španělské soutěži a navrch přidal gól. Jaký je příběh ikony, která atakuje ligové rekordy?

Joaquín je odchovanec Betisu. Za klub svého srdce naskočil coby devatenáctiletý mladíček poprvé v sezoně 2000/01, kdy pomohl tehdy druholigovému Realu s návratem do nejvyšší soutěže. V dalším ročníku už se pak Betis umístil jako nováček na překvapivém šestém místě a zajistil si tím vstupenku do Poháru UEFA, kde vypadl ve třetím kole s francouzským AJ Auxerre.

S Betisem pak v sezoně 2004/05 oslavil výhru ve španělském poháru. Mimochodem, když se Joaquín v létě roku 2005 ženil, na jeho svatbě byla jak trofej pro vítěze španělského poháru, tak celý tým Betisu.

Veleúspěšnou sezonu pak Real korunoval čtvrtým místem v lize, které zaručovalo vstupenku do milionářské Ligy mistrů. Tam se Betis prokousal i s Joaquínem v sestavě přes předkolo až do skupiny, v níž si připsal cenný skalp londýnské Chelsea, ale na postup to nakonec nestačilo.

V létě 2006 se pak Joaquín stěhoval do Valencie, která za něj zaplatila 25 milionů eur. Španělský křídelník byl tehdy nejdražším přestupem v historii „netopýrů“. S Valencií pak dokázal Joaquín vyhrát podruhé španělský pohár v sezoně 2007/08.

Kritika reprezentačního trenéra

Od roku 2002 byl víceméně pravidelným reprezentantem, celkem si během své reprezentační kariéry připsal 51 reprezentačních startů za Španělsko, během nichž dokázal vstřelit čtyři branky.

Ale během kvalifikace na EURO 2008 tvrdě kritizoval kouče Luise Aragonése po prohře 2:3 na půdě Severního Irska a do reprezentace tak přestal být povoláván. Aragonés podle jeho slov nezvládal klíčové momenty a v týmu panoval chaos.

Inu, budoucnost ukázala, že pravdu neměl, protože Španělé nakonec nejenže vyhráli EURO 2008, ještě pod Aragonésem, ale pak i za dva roky mistrovství světa a v roce 2012 dokázali svůj titul evropských šampionů obhájit. To všechno bez Joaquína.

Málaga, zahraniční angažmá a návrat domů

Co se týče klubových štací, po úspěšném působení ve Valencii Joaquína zlákal zbohatlický projekt Málagy, kde odehrál dvě sezony, načež se v létě v 32 letech v létě 2013 stěhoval na své první zahraniční angažmá do italské Fiorentiny. Na Apeninském poloostrově pak působil dva roky, zahrál si finále italského poháru, ale pak už přišel čas na návrat domů.

Joaquín se vrátil v létě 2015 do milovaného Betisu, kde hraje dodnes. Na stadionu ho v den návratu do klubu vítalo 20 000 fanoušků. V roce 2017 pak ikona koupila za více než milion eur 2% podíl v klubu.

„Je to způsob, jak něco klubu dát poté, co všechno mi Betis dal. Ztotožňuji se s tímto klubem. Když šly akcie Betisu do prodeje, chtěl jsem přispět a hrát v celé věci roli,“ vysvětlil svoje tehdejší počínaní Joaquín, který je v mužstvu kapitánem a čtvrtým největším vlastníkem akcií klubu.

Nejstarší střelec hattricku

A pak už přišly všemožné rekordy, které dříve nebo později musí připadnout hráčům, kteří se vykazují ve své kariéře dlouhou životností. Loni v září si jako kapitán připsal 308. start (400. celkově) za Betis v nejvyšší španělské soutěži, čímž utvořil nový rekord klubu.

V prosinci pak v rámci 16. kola La Ligy Betis porazil doma 3:2 Bilbao a všechny góly domácího Realu dal právě Joaquín. Nejenže to byl jeho první hattrick v kariéře vůbec, ale zároveň se stal ve věku 38 let a 140 dní nejstarším střelcem hattricku v rámci La Ligy. Do té doby držel rekord od roku 1964 legendární Alfredo Di Stéfano, který nastřílel tři trefy za zápas v dresu Realu Madrid coby sedmatřicetiletý.

Mimochodem, Joaquín je v probíhající sezoně společně s útočníkem Lorenem Morónem nejlepším střelcem klubu. Oba shodně nastříleli deset branek – v obou případech osm v lize a dva v poháru.

Joaquínova dlouhověkost má navíc za následek, že se nevyhnutelně blíží rekordům v počtu startů ve španělské lize vůbec. V pátečním utkání proti Mallorce to byl pro Joaquína 542. start v La Lize a před ním už je jenom trio Eusebio Sacristian (543), Raúl González (550) a legenda Barcelony Andoni Zubizarreta (622).

Pokud se kapitán Betisu nezraní, lze předpokládat, že v aktuální sezoně se vyhoupne na druhou příčku, jelikož do konce ligy zbývá plných 14 kol. A pak už bude jen na něm, zda bude hrát dál.

Před Vánoci v Seville podepsal její kapitán nový kontrakt, který vyprší v létě roku 2021, ale pro překonání Zubizarretova rekordu by potřeboval odehrát víceméně v kuse ještě o sezonu déle. Dokáže to? Vyloučit se to nedá.

„Joaquín je symbolem klubu. Když je na hřišti, dává týmu pocit bezpečí, síly a lásky. Doufám, že bude hrát do 40. Je velmi dobré fyzické kondici. Jako byl třeba Ryan Giggs,“ popisoval kapitána svého milováno klubu před nedávnem BBC jeden z fanoušků Betisu.