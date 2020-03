Vaclík hlásí v Seville stav nouze: Fotbal počká. Je třeba vyléčit svět | iSport.cz

Zatímco na Ostrovech už přemýšlí, jak bezbolestně vyřešit případný předčasný konec Premier League, ve Španělsku zatím na spekulování zatím ani nedošlo. Země na Pyrenejském poloostrově je na tom v boji s koronavirem nejhůř hned po paralyzované Itálii. Fotbal jde zkrátka stranou. „Začíná se to tu stupňovat. Je vyhlášený nouzový stav. Lidé smějí pouze do práce a zpátky domů,“ hlásí brankář Sevilly Tomáš Vaclík v rozhovoru pro iSport.cz z domácí karantény.

Malebná Andalusie v neděli odpoledne naměřila skoro až letních 23 stupňů. Počasí přímo vybízí tamní obyvatele k procházkám, výletům či poznávání španělské kultury. Jenže brankář Tomáš Vaclík stejně jako většina Evropy, vězí s rodinou kvůli šíření koronaviru v domácí karanténě. „Není to ideální, ale aspoň strávíme společný čas jinak, než o všední dny. Žena mě má doma ráda,“ říká reprezentační jednička.

Jaká je situace ve Španělsku?

„Začíná se to tu stupňovat. Je vyhlášený nouzový stav. Lidé smějí pouze do práce a zpátky domů, případně do obchodu a zpátky. Je z toho docela vážná situace, spousta věcí se tu ruší. Myslím si, že vše odpovídá tomu, že Španělsko je po Itálii druhá nejvíce zasažená země v Evropě.“

Slyšel jsem, že španělská vláda bezpečnostní opatření poněkud podcenila. Je to pravda?

„To nedokážu posoudit. Fakt nevím. Těžko se mi o tom mluví.“

A jaký je postup přímo od Sevilly?

„Od klubu nám byla nařízená domácí karanténa. Ne kvůli tomu, že by byl někdo z týmu nakažený, ale spíš abychom se hromadně nescházeli a nepomáhali vir šířit dál. Na společný trénink se máme sejít 23. března, ale uvidíme, jestli to tak bude.“

Jak probíhá domácí karanténa?

„Rozhodně to není dovolená. Dostali jsme domácí tréninkový plán, který máme plnit. Je to speciální. Snažíme se to dodržovat. Klub nám také dal instrukce, abychom nikam z domova nevycházeli a s nikým se nevídali.“

Je to v něčem jiné, než kdybyste byl doma v Česku?

„Nepřijde mi. Jsme normálně doma a snažíme se držet pokynů, které platí pro celé Španělsko, tedy minimálně opouštět domov. Manželka tedy jen v sobotu zajela nakoupit, jinak na tom nic zvláštního není. Spíš si myslím, že pro kluky z Madridu to musí být těžké. Klub jim zakázal jakékoliv cestování, takže musí zůstat a nedostanou se domů.“

Od ledna jste doma čtyři. Nemáte strach?

„Malá je od konce ledna na světě, manželka už není těhotná, takže obavy nemáme, ale vždycky máte o rodinu v takových situacích strach. Je dobře, že máme doma všechno a nemusíme nikam chodit. Snažíme se mít minimálně kontakt s okolním světem. Jsme uklizený doma, volný čas trávíme na zahradě, a pokud něco potřebujeme, máme to přes silnici hned naproti, tudíž nemáme potřebu vůbec někam chodit.“

Na druhou stranu rodina vás doma takhle často nezná. Takže si vás užijí, ne?

„Manželka kýve, že jsou rády. Na tři týdny nám tu zavřely i mateřské školky, takže jsme všichni spolu a užijeme si společný čas trochu jinak než o běžné všední dny.“

Do kdy takové opatření může trvat?

„To nikdo neví. První trénink má být 23. března, ale je otázka, jestli se současná situace do té doby uklidní, nebo jak se bude dál vyvíjet. Když koukám na zprávy a sleduji, jak roste počet nakažených, to je neuvěřitelné. Roste to neskutečně rychle.“

Co říkáte na opatření fotbalových soutěží?

„Ve Španělsku to začalo už minulý týden v pondělí, kdy se rozhodlo, že budeme hrát bez fanoušků. Podobně to bylo i v Evropské lize, kde jsme měli hrát s AS Řím. Pak se to začalo posouvat a postupně jsem cítil, že ze strany hráčské asociace bude velký tlak na vedení La Ligy, aby se nehrálo vůbec. Myslím si, že případ z Realu Madrid, kdy onemocněl basketbalista, a do karantény šel i fotbalový tým, celou věc jen urychlil.“

Právě případ basketbalisty Realu byl specifický v tom, že se měl údajně nakazit při utkání v Miláně. Nebáli jste se zápasu s italským soupeřem?

„Nic takového nebylo. Vím, že se o tom psalo v novinách. Dokonce to proběhlo i v Česku, že nechceme hrát a že máme strach hrát s italským soupeřem, ale nebyla to pravda. Vše se tu ale měnilo každým dnem. V pondělí sem Bergamo ještě přicestovalo a v úterý hrálo ve Valencii. Nicméně my jsme měli ve středu informace, že je dost možné, že se Řím do Sevilly vůbec nedostane, protože nedostane povolení zde přistát. To se potvrdilo. Vůbec to nebylo o tom, že bychom se báli proti nim nastoupit.“

Také hrozí, že se nebude hrát červnové EURO. Co vy na to?

„Jsem zvědavý, kam se to bude směrovat. V úterý má mít UEFA konferenci, kde se dozvíme, zda EURO bude, jestli se dohrají poháry, jak se tomu přizpůsobí ligy… Myslím si, že odklad šampionátu je jediné správné rozhodnutí. Nyní je třeba vyřešit mimořádně vážnou situaci ve světě a sport, potažmo fotbal, je až na druhé, třetí koleji. Vše se musí zastavit a je třeba vyléčit svět.“

Konání evropského šampionátu asi ani nepřispívá fakt, že by se mělo konat ve 12 městech, že?

„To stoprocentně. Je to spousta cestování. Jak pro hráče, tak i pro fanoušky. Myslím si, že to bude mít při rozhodování o tom, zda turnaj zrušit, případně přesunout, velkou roli.“

Velké téma v Anglii momentálně je, jak naložit s přerušenou sezonou: zda ji dohrát či ukončit. A kdo by se případně stal mistrem. Jak v tomhle postupuje La Liga?

„Zatím jsem nezaznamenal hlasy, aby se liga nedohrála. Ale je to strašně složité. Najdou se lidé, kterým bude zrušení sezony vyhovovat, někomu zase vůbec. Nejde jen o titul, ale o záchranu, o účasti v Lize mistrů či Evropské lize. Těžko říct, jak tohle dopadne. Kdyby se počítaly výsledky, při kterých se liga přerušila, byli bychom třetí a šli do Champions League. To by bylo fajn, ale myslím si, že by nadšení panovalo jen u nás. Takové Atlético Madrid je momentálně šesté a postoupilo v Lize mistrů přes Liverpool.“

Mluví se i o tom, že kdyby nebylo mistrovství Evropy, ligy by se mohly dohrávat například v červnu a v červenci. Dokážete si to představit?

„Určitě, hrát se v těchto termínech může. Ale problém nastává v momentě, kdy vám k 30. červnu končí smlouva. To by hráči, kterým už vypršela, soutěž nedohrávali? Nebo do posledních zápasů nenaskakovali? U nás je takový případ Éver Banega, který v létě odchází do Saúdské Arábie a kontrakt má jen do konce června. Je tam spousta otazníků, které by se musely vyřešit.“

Není proto lepší soutěže prohlásit za ukončené?

„Ať už se liga ukončí jakýmkoliv způsobem, vždycky se najde někdo nespokojený. Pokud by španělský titul vyhrála Barcelona, štvát to bude Real, protože ztrácí jen dva body. Kdyby se liga anulovala a braly by se výsledky z minulé sezony, budeme nespokojení zase my v Seville a třeba i Real Sociedad, protože aktuálně jsme na příčkách, které nám zajišťují přímou účast v Lize mistrů. A jak už jsem říkal, Atlético Madrid je naopak šesté, což by pro něj znamenalo předkolo Evropské ligy, s čímž by asi nebylo spokojené. Vůbec nezávidím lidem, kteří o tomhle budou rozhodovat, protože to mají ohromně složité.“