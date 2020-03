Exprezident Realu (†76). Proč mu nevyšli Messi s Henrym? A Mbappé? | iSport.cz

V 90. letech se ze sportovního ředitele vypracoval až na post prezidenta královského celku. Klubu, který 32 let čekal na triumf v Poháru mistrů, později Champions League. Pod Sanzovým velením se z Realu Madrid stal opět obávaný kolos. Mužstvo, ze kterého měla celá Evropa nahnáno.

Jakmile se madridský funkcionář dostal na nejvýše postavenou židli v klubu, pustil se do přestavby kádru. Za svoje finanční prostředky tehdy masivně investoval do posil. Ačkoli je první éra Galácticos (zvučných posil) přisuzovaná nástupci Florentinu Pérezovi, byl to Sanz, díky kterému se v Madridu během pár let sešla řada hráčů, o kterých se v současnosti mluví jako o legendách.

Na San Bernabéu tehdejší stavební magnát přivedl například Predraga Mijatoviče, Davora Šukera, Roberta Carlose či Clarence Seedorfa. A zvučná jména nechyběla ani na lavičce: během Sanzovy pětiletky se na trenérském postu protočili Fabio Capello, Jupp Heynckes či Guus Hiddink. Největší trefou však bylo svěření nejslavnější fotbalové značky na světě Vicentemu del Bosquemu, který se z pár dočasných záskoků stal španělskou trenérskou legendou, jež měla obří úspěchy s Realem i reprezentací

Ale zpátky k Sanzově éře: v roce 1998 opanoval Real Ligu mistrů po dlouhých 32 letech, kdy Heynckesův výběr srazil Juventus. O dva roky později madridské mužstvo zvítězilo znovu, tentokrát nad Valencií. „Bílý balet“ byl zpátky pevně na nohou.

Jenže Sanzův mandát netrval věčně. Vaz madridskému rodákovi v roce 2000 zlomily finanční problémy klubu. Ve volbách se ještě postavil současnému prezidentovi Pérezovi, ale neměl sílu, aby konkuroval jeho slibům přivést Luise Figa z Barcelony a dalším případným posilám.

Sanzovo úmrtí oznámil na twitteru jeho syn Lorenzo junior. • Foto profimedia.cz

Přesto se Sanz lásky k Realu nikdy nevzdal a rád na nejhezčí momenty funkcionářské kariéry zavzpomínal. Především na slavné hráče, které téměř oblékl do ikonicky bílého dresu. Jedním z nich byl i Lionel Messi, hvězda úhlavního rivala z Barcelony.

„Tehdy jeho přesun z Argentiny do Španělska zařizoval můj známý Horacio Gaggioli. Jenže netušil, do jakého klubu Lea umístit. Messiho rodina rovněž nevěděla. Gaggioli váhal nad Realem a Barcou. Nakonec všichni víme, pro jakou variantu se rozhodl,“ prozradil Sanz minulý rok.

Mbappého bych za polovinu stadionu nevyměnil

V tom samém interview také popsal, jak blízko byl přestupu do Realu dnes už legendární kanonýr Thierry Henry. Francouzský útočník měl z Monaka místo Juventusu namířeno do Madridu.

„Thierry měl s námi podepsanou smlouvu. Dokonce už seděl v letadle. Jenže přestup zmařil jeho otec. Bál se prezidenta Monaka a naléhal, ať syn smlouvu okamžitě zruší, takže jsme ostrouhali,“ usmál se hořce Sanz.

A i když už z velkého fotbalu dávno zmizel a sám do Realu přivedl zvučné hráče, nejednoho z fanoušků překvapil svým názorem na potenciální transfer Kyliána Mbappého z PSG.

„Rozhodně bych neutratil polovinu našeho stadionu za jednoho hráče,“ obořil se nad plánem madridského managementu vykoupit 21letého Francouze za 400 milionů eur. Podobnou částku, na kolik si pařížský celek Mbappého cení, Real vrazí do rekonstrukce kultovního stánku.

„Bernabéu je nejhezčí místo ve městě a musíte brát v potaz, že přeci jen jednáte s klubem, který jediné, co má, jsou peníze,“ rýpl si. „Svět se nezboří, pokud Mbappé nebude hrát v Madridu,“ dodal bez váhání.

Od soboty už však žádnou další radu madridským funkcionářům nepředá.