Marketingová hračka Ödegaard? Hřeší jen čokoládou, dospěl. Real se dívá | iSport.cz

Když Carlo Ancelotti v létě 2016 vydal autobiografii s názvem Klidné vedení, vyvolal obrovské pozdvižení. „Ödegaard? Toho jsem do Realu vůbec nechtěl. Koupil ho prezident a ještě nařídil, aby hrál první tři zápasy. Normální marketingový tah,“ rýpl si italský kouč v jedné z kapitol do šestnáctileté posily z ledna 2015.

I fotbalová veřejnost tehdy pochybovala, jak mladý klučina zapadne do projektu Galácticos. Kolik podobných talentů se dralo do sestav předních klubů a selhalo? Ödegaard, nad jehož hlavou se po rozpačitém startu začaly kupit otazníky, se ovšem začal vymykat.

Zatímco Ancelotti už dávno na San Bernabéu vyklidil skříňku, norský záložník si ji může začít pomalu chystat. Během vandrování po hostováních v Nizozemsku dospěl. V Madridu se rozhodli, že ho chtějí mít více na očích. Pro tuto sezonu jej zapůjčili Realu Sociedad. A byla to trefa do černého. Rodák z Drammenu se stal lídrem královského celku z Baskicka.

„Martin prožívá ve Španělsku fantastický podzim,“ rozplýval se nad ním jindy přísný kouč Norska Lars Lagerbäck. „Čekal jsem, že si povede dobře, v Nizozemsku odvedl kus práce, ale že bude až takhle výjimečný? To vůbec. Stal se z něho lídr předního týmu v La Lize. Co k tomu víc říct?“

Kdo do San Sebastiánu dorazil, vyždímal si na schopnostech mladého Seveřana nervy. Atlético Madrid padlo na Anoetě 0:2. Ödegaard vstřelil gól, kopnutou standardkou připravil i druhý, vyprodukoval další tři klíčové přihrávky a uznávaný statistický server Whoscored.com jej označil za muže utkání.

O deset dní později dorazilo Deportivo Alaves. Blonďatý polař udělal baskickým sousedům ze zápasu noční můru. Nejenže zaznamenal deset klíčových přihrávek, na což se nadřou i ta největší esa Barcelony a Realu, ale blýskl se asistencí, u které by zamlaskali i legendární Xavi s Iniestou.

Na polovině Alavesu si pod tlakem převzal balon, uvolnil se jesličkami soupeři a skvostnou průnikovkou mezi čtyřmi obránci poslal balon Mikelu Oyarzabalovi do palebné pozice. Nově zrekonstruovaný stadion se nestačil divit. Slova chvály sršela i po sociálních sítích.

„Sakra! To byl výkon. Vždy chce míč a vždy jej přesně rozehrává. Rozhýbává hru a volí pokaždé správná rozhodnutí. Jeho herní vize, dotek a přihrávky jsou brilantní,“ shrnul na Twitteru známý novinář Sid Lowe. Když se ho jeden z fanoušků optal, zda by jednou mohl znovu obléknout dres Realu Madrid, kde zatím stihl jen dva starty, Lowe neváhal. „Měl by!“

S grácií zvládl i venkovní mač na San Bernabéu. Do zápasu šel bez herní praxe, dva týdny léčil zranění a i přesto, že nedokázal odvrátit porážku 1:3, sklízel ovace za mimořádný výkon.

Vše norský reprezentant završil domácím vystoupením s Barcelonou (2:2), po kterém přední španělské deníky psaly o tom, jak „Ödegaard přehrál Messiho“.

„Nechci o něm začít říkat, že mi připomíná Xabiho Alonsa, ale Martin má jeho rukopis. Stejně jako Xabi i on umí dát nádhernou průnikovku, která rozhodne zápas. Ano, je mu v mnoha věcech velmi podobný,“ prohlásila jedna z legend Sociedadu Roberto Lopéz Ufarte.

„Hostování v Nizozemsku mě přeměnilo v jiného hráče. Naučil jsem se zodpovědnosti. Myslím, že je velmi složité přijít v 16 letech do Realu Madrid a hrát za něj. A stejně složité to je i teď,“ svěřil se mladík, který drží baskický La Real na pozicích zajišťujících účast v evropských pohárech.

Omezil těstoviny, čokoláda jen o víkendu

Pro návrat do Madridu dělá vše. V San Sebastiánu se stal miláčkem tribun. Dopustit na něj nedají ani spoluhráči. „Kabina je jím zcela omámená,“ citoval jeden z tamních listů zdroj z klubu. „Martin sice v zápase vypadá jako hravý frajírek, ale jakmile skončí trénink, dál pokračuje sám. Přidává si v posilovně. Dokonce má vlastního mentálního kouče.“

Aby neustrnul, pořídil si Ödegaard dům v klidné čtvrti v blízkosti stadionu. Večírky? Na těch ho nehledejte. Dvakrát týdně navštěvuje kurzy španělštiny a ve volnu si zajde na dobrou večeři. Jinak i před karanténou kvůli novému koronaviru vyrážel ven zřídkakdy.

„Snažím se věnovat tréninku a následně i odpočinku. Pracuji na sobě v posilovně, abych zlepšil fyzickou schránku, a také se zajímám o stravu. V posledních měsících jsem například vyloučil těstoviny. Jen čokoládu a zmrzlinu si občas neodpustím. Ale jen o víkendu, abych trochu zhřešil,“ práskl na sebe při jednom z rozhovorů.

„Nikdy jsem o něm nepochyboval. Martin ve Španělsku dospěl v opravdového muže. Je znát, že mu narostly svaly, vyrostl, zrychlil a v zápasech je daleko pracovitější. Jen potřeboval čas, což někteří lidé dřív nemohli pochopit. Ne každý může v 18 letech zářit, jako se to povedlo například Kylianu Mbappému v Monaku,“ všiml si spoluhráč z norské reprezentace Joshua King, který obléká dres Bournemouthu v Premier League. „Doufám, že mu Real dá šanci a stane se jeho další velkou superstar,“ dodal vzápětí.

V Madridu jeho formu reflektují. Parádní výkony nelze ani z hlavního města přehlédnout. „Nebojte, moc dobře si ho všímám,“ mrkl na novináře Zinedine Zidane, když se na jeho někdejšího svěřence z béčka optali. „Jsem rád, že hraje ve španělské lize za velmi kvalitní tým. Co se týká řešení budoucnosti, o tom se teď nebudeme bavit. Nejdůležitější je, že se mu daří, i když ne zrovna pro zítřek,“ vtipkoval kouč Realu před vzájemným duelem se Sociedadem.

Lepší statistiky než Modrič

O jeho předčasném stažení se však mluví čím dál častěji. Skoro až platí rovnice, že čím lépe Ödegaard zahraje, tím více to novináři rozebírají. Zatím je na severu Pyrenejského poloostrova na hostování do konce sezony. Ve smlouvě je navíc ukotvena smlouva o roční opci.

O tom však příznivci Bílého baletu nechtějí ani slyšet. Chtějí ho vidět hrát ve svém Realu. Nadáním, potenciálem a věkem by do kabiny zapadl. Vždyť už nyní nastupují v základní sestavě Federico Valverde (21 let), Vinícius Júnior (19) či Rodrygo (19).

Data Whoscored ještě přikládají pod oheň. Podle nich byl Ödegaard do ledna v aktuálním ročníku La Ligy lepší než Luka Modrič, jeho excellence na pozici tvůrce hry. Drobnému Chorvatovi bylo v září už 34 let a stíhat o dekádu mladší spoluhráče pro něj bude čím dál tím náročnější.

Co na to Ödegaard? „Mým cílem je, abych jednou uspěl v Realu a vyhrával s ním trofeje,“ prohlásil v průběhu sezony. „Ale momentálně mě nezajímá, zda to bude za rok či za pět let. Počkám si na správný okamžik.“

Jestliže na začátku celé ságy byl talentovaný Nor pro šéfy Realu pouze marketingovou hračkou, v jejím dalším díle si vynutil pozornost. Vše se nyní odvíjí pouze od jeho kouzel s balonem u nohou.

Ödegaard v Realu Sociedad 2019/20 Zápasy 28 Góly 7 Asistence 8