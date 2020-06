Dusno v Barceloně, hvězdy hned v šatně seřvaly trenéra. Co jim vadí? | iSport.cz

V Katalánsku už to zase vře. Fotbalisté Barcelony v sobotu jen remizovali se zachraňující se Celtou Vigou 2:2, nedělní výhra Realu Madrid 1:0 nad Espanyolem ji odsunula o dva body na druhé místo. Hvězdy Blaugranas mají jasno, vinu za pád z první příčky La Ligy nese kouč Quique Setién. A podle informací ze Španělska mu to dali u šaten dost hlasitě najevo.

Barcelona na hřištích soupeřů? Skoro jako přes kopírák. Dá gól nebo dva, často vede, ale nakonec nedokáže dovést zápas do vítězného konce. Mizerná forma na venkovních zápasech byla problémem už pro kouče Ernesta Valverdeho, a od ledna, kdy družstvo převzal Quique Setién, se nijak výrazně nezlepšila.

Stejné to bylo v zápase s Celtou (2:2), vedení Blaugranas 1:0 nejprve smázl Fjodor Smolov, a když už to vypadalo, že Barcelona po druhém zásahu přece jen bude brát všechny body, umlčel ji přímákem v 88. minutě tahoun Celty Iago Aspas.

Vina za ztráty prý neleží na hřišti, alespoň tedy podle hráčů. Deník Diario Sport cituje útočníka Luise Suáreze, který v sobotu dal obě branky Barcelony, a po zápase si dost stěžoval.

„Přicházíme o body, které bychom v jiných sezonách neztráceli. My hráči jsme tu od toho, abychom ze sebe vydali všechno na hřišti. Naši trenéři jsou tu proto, aby analyzovali a vyřešili tyhle situace,“ ukázal uruguayský střelec prstem na ty, kdo by měli problémy Barcelony řešit.

Jak informuje deník Marca, nezůstalo jen u průpovídek do médií. Hráči Barcelony měli kouči v šatně pěkně od plic vysvětlit, že se jim nelíbí některé jeho tahy. Prvním problémem mělo být to, že Setién deset minut před koncem stáhl rozjetého dvougólového hrdinu Suáreze a poslal do hry Antoinea Griezmanna.

Pár minut před závěrečným hvizdem zase vyměnil talentovaného záložníka Ruquiho Puiga za Arthura Mela, který je domluvený na odchodu do Juventusu výměnou za Miralema Pjaniče.

Podle zdrojů deníku Marca to není poprvé, co mezi hvězdami Barcelony a trenérským štábem kolem Setiéna vzplály emoce. Náruživý šachista s přezdívkou „El Maestro“ je sice v týmu jen půl roku a smlouvu má až do léta 2022, jestli ale napětí přetrvá, lze si jen těžko představit, že by zůstal takhle dlouho.

Situaci se v neděli snažil na Twitteru klidnit stoper Gerard Piqué. „Pamatujte, jsme Barca, a ještě není konec! Boj až do konce je součástí naší DNA. Hlavu vzhůru, v úterý se budeme všichni rvát!“ vyhlásil směrem k šlágru proti Atlétiku Madrid.

Do něj už ale Barcelona nepůjde jako vedoucí tým La Ligy. Trefa Casemira po geniální patičce Karima Benzemy, která Realu Madrid zajistila výhru 1:0 nad Espanyolem, ji jen hodinu po Piquého tweetu odsunula na stříbrnou příčku.