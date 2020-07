Útočník hrdinou v brance! Dal gól, nahradil Vaclíka a zachránil výhru | iSport.cz

Dal gól a vychytal důležitou výhru. Nesedí vám na tom něco? Útočník Lucas Ocampos se stal ústředním hrdinou při pondělní výhře Sevilly nad Eibarem (1:0) a zvládl obojí. Nejen, že rozhodl jedinou brankou utkání o výhře celku z Andalusie, ale v závěru nahradil v brance zraněného Tomáše Vaclíka a i tam se zaskvěl. Nebylo to jen o tom, že by poslední minuty mezi tyčemi odstál.

Tenhle zápas byl souzen jemu. Lucas Ocampos ze Sevilly zazářil v utkání 34. kola La Ligy proti Eibaru. V 56. minutě si naběhl na zadní tyči na centr Jesúse Navase a poslal svůj tým do vedení. Pro Argentince šlo o 13. trefu v sezoně, navíc znamenala zisk důležitých třech bodů v boji o místo zajišťující účast v základní skupině Ligy mistrů. Po prohře Villarrealu má totiž nyní Sevilla čtyři kola před koncem soutěže náskok šesti bodů.

Druhý veledůležitý příspěvek si nechal Ocampos do úplného závěru. To už měl na sobě ale žlutý dres a rukavice. Na začátku nastavení se totiž při vyběhnutí proti Kikemu Garcíovi Seville zranil brankář Tomáš Vaclík, který nebyl schopný zbytek duelu dochytat.

„Rád chodím do branky, když hrajeme nějaké hry na tréninku, ale nenapadlo by mě, že bych se do ní postavil na několik minut v zápase,“ přiznal hrdina andaluského celku.

Ocampos svého českého kolegu zastoupil brilantně. Eibar vrhl v 101. minutě všechny síly do poslední snahy o vyrovnání, do útoku se vydal i jeho gólman Marko Dmitrovič. Paradoxně právě k němu se po centru a hlavičkovém souboji v pokutovém území dostal míč na malém vápně. Srbský brankář z první vyslal střelu na sevillskou branku, ale tam reflexivně zasáhl Ocampos.

Ocampos, in goal for the remainder of Sevilla’s match with Eibar, saving a 100th minute shot from Eibar’s actual goalkeeper pic.twitter.com/zzn2frrUYm — Wayne Farry (@waynefarry) July 6, 2020

Ocamposův výkon ocenil i Vaclík, který zveřejnil na svém Instagramu spoluhráčovu fotku se spojenýma rukama. Jako by symbolizoval velký dík za to, jak Seville pomohl. „Než jsem šel chytat, řekl mi trenér brankářů, abych nevybíhal a zůstal mezi tyčemi. Míč tam přišel a já to vytáhl. Byl to náročný zápas a je to pro nás důležité vítězství, zejména vzhledem k ostatním výsledkům. Povedlo se nám udělat rozdíl, což jsme chtěli,“ uvedl Argentinec.

Zraněného Vaclíka čeká podrobnější vyšetření. „Je pod dohledem našeho lékařského týmu a v úterý půjde na testy. Dobře se vyrovnává s bolestí, ale je zraněný. Vypadá to na natažené vazy v koleni, ale počkáme na výsledky testů,“ byl opatrný s informacemi kolem české reprezentační jedničky trenér Julen Lopetegui.

Tomáš Vaclík se v duelu s Eibarem zranil, v brance ho nahradil útočník Lucas Ocampos, kterému český gólman na Instagramu poděkoval za jeho výkon







