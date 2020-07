Messiho zdrcující palba: Jsme slabí, musí přijít změny! Kouč v nejistotě | iSport.cz

Messi se proti Osasuně parádně trefil z přímého kopu, spoluhráči ale další regulérní branky nedosáhli a Barcelona prohrála. A argentinská superstar v rozhovoru jen pár minut po závěrečném hvizdu nenechala na svém vlastním družstvu nit suchou. „Tenhle zápas reprezentuje celý náš rok. Jsme nevyrovnaný, slabý tým,“ spustil Messi před televizními kamerami.

„Madrid sehrál svou roli, vyhrál všechny zápasy po restartu, to je působivé. Ale my jsme jim taky pomohli vyhrát ligu. Prohráli jsme kvůli našim chybám, ne kvůli úspěchům Madridu. Musíme být kritičtí k tomu, jak jsme hráli, od hráčů po zbytek klubu,“ pokračoval.

Argentinské ikoně vadí, že Barcelona nedokáže dotáhnout slibně rozjeté zápasy do vítězné tečky. „V celém týmu cítíme, že se snažíme, ale nedokážeme to dotáhnout do konce. Osasuna byla dnes v prvním poločase lepší než my, a ve druhém jsme na to nedokázali dost rychle zareagovat,“ rozebral Messi. „Už jsem to před nějakou dobou řekl – když budeme hrát takhle, nemáme žádnou šanci vyhrát Ligu mistrů. Jak se ukázalo, nemáme ani na to vyhrát La Ligu. Potřebujeme pauzu, trochu se nadechnout a vyčistit si hlavu od všeho, co se letos stalo,“ vyhlásil před střetem s Neapolí, se kterou se Barcelona má potkat v Lize mistrů 8. srpna.

Podle samotného závěru Messiho rozhovoru to vypadá, že přes léto nezůstane na Camp Nou kámen na kameni. „Budeme muset změnit mnoho věcí, pokud s naší situací chceme něco udělat,“ sdělil nejlepší střelec La Ligy.

První změna by podle zpráv z okolí Barcelony měla přijít na trenérské pozici. Quique Setién nahradil Ernesta Valverdeho teprve 13. ledna, promrhané vedení v lize a zhoršení herního projevu i atmosféry kolem klubu ale příliš nenahrává tomu, že by měl pokračovat.

„Jsem trenérem týmu, jsem za to zodpovědný,“ cituje Setiéna španělský deník Marca. „Doufám, že do Ligy mistrů v létě vstoupíme jako úplně odlišný tým. Ale nejsem si jistý, co bude dál se mnou,“ připustil obavy o svou budoucnost.

„Souhlasím s Lionelovými slovy. Musíme se na sobě v následujících několika týdnech zapracovat,“ uznal Setién. Liga mistrů, v níž se Barcelona chystá na druhou část osmifinálového dvojzápasu s Neapolí (první zápas 1:1), je poslední šancí, jak zpackanou sezonu zachránit.