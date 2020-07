Bale nikam nejde! Agent promluvil o situaci v Realu i vztahu se Zidanem | iSport.cz

Je to tam! Real Madrid se po třech letech dočkal mistrovského titulu • Reuters

Je to takový folklór posledních měsíců. Real Madrid slaví výhry, zatímco Gareth Bale, který by k nim klidně mohl pomoci na hřišti, sedí na lavičce a zabíjí čas. Tu předstírá spánek, onde zase fanoušky pozoruje „dalekohledem“. Dost zbytečně promrhává lukrativní angažmá.

Evidentně mu to ale příliš nevadí a nehrne se vyslyšet volání jednoho z týmů, které o něj mají zájem. „Gareth je v pořádku. Pořád má smlouvu na dva roky. Má rád život v Madridu a nikam nepůjde,“ ujistil v rozhovoru pro BBC hráčův agent Jonathan Barnett.

70letý manažer, který zastupoval legendárního kriketistu Briana Laru a přivedl k boxu bývalého šampiona těžké váhy Lennoxe Lewise, si moc nedělá hlavu z toho, že jeho jeho klient nehraje. „Je pořád stejně dobrý, jako všichni ostatní v týmu. Všechno je jen na trenérovi Zidanovi. Je to velká škoda, že za Real nenastupuje, ale určitě neodejde,“ řekl.

Gareth Bale

v La Lize 2019/20 Zápasy: 16 (11 v základní sestavě) Góly: 2 Asistence: 2 Žluté karty: 4 Červené karty: 1

„Je o něj zájem, samozřejmě. Ale na světě sotva existuje klub, který by si ho mohl dovolit,“ doplnil Barnett a smázl tak jakékoli spekulace o tom, že by se Velšan v létě pakoval ze Santago Bernábeu.

Jeden celek přece jen měl šanci Balea zaplatit, a to loni v létě. Tehdy byl na pořadu dne přestup do čínského týmu Jiangsu Suning, kde hraje třeba někdejší útočník Interu Milán Éder, nebo Brazilci Miranda a Alex Teixeira. „Bude to pro všechny strany nejlepší řešení,“ řekl tehdy Zinedine Zidane... Ale pak přestup padl.

Barnett tehdy francouzského kouče nazval „ostudou“, teď ale volil trochu diplomatičtější tón. „Gareth se nesnaží v klubu vydržet déle než on. Pan Zidane je velmi úspěšný. Nepanuje mezi nimi žádná nenávist. Gareth každý den dobře trénuje, pan Zidane ho jen nechce stavět.“