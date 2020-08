V Barceloně padají hlavy! Po trenérovi skončil i sportovní ředitel Abidal

Bývalý obránce působil v Barceloně jako hráč v letech 2007 až 2013 a vybojoval s ní 15 trofejí včetně čtyř titulů v La Lize a dvou prvenství v Lize mistrů. V nové roli se do Barcelony vrátil v červnu 2018.

Klubové vedení v lednu po vypadnutí v semifinále španělského Superpoháru s Atléticem Madrid odvolalo kouče Ernesta Valverdeho, přestože tehdy Barcelona vedla ligu o skóre před Realem Madrid. Abidal následně prohlásil, že hráči pod Valverdem nepracovali dostatečně tvrdě, načež ho Messi na sociální síti instagram ostře zkritizoval.

Valverdeho nahradil Setién, ale mužstvo pod jeho vedením vypadlo ve čtvrtfinále Španělského poháru s Bilbaem. Po červnovém restartu ligy po koronavirové pauze ztratila Barcelona v čele tabulky dvoubodový náskok na Real a po třech letech umožnila úhlavnímu soupeři návrat na vrchol.

V pátek Barcelona utrpěla v Lisabonu, kde se na jeden vítězný zápas dohrává letošní ročník Ligy mistrů, nevídaný debakl s Bayernem. „Blaugrana“ prohráli o šest branek poprvé od roku 1951, kdy městskému rivalovi Espaňolu podlehli 0:6. Osm branek předtím naposledy inkasovali v roce 1946 od Sevilly. Bez trofeje skončila Barcelona poprvé od sezony 2007/08.

Klub už po Setiénově odvolání prohlásil, že jde o první z mnoha chystaných změn v týmu. Nové volby vedení klubu se ale uskuteční až v březnu 2021, předčasné volby se svolávat nebudou.

Podle španělských médií povede Barcelonu současný trenér nizozemské reprezentace Ronald Koeman, jenž má podepsat tříletou smlouvu. Sedmapadesátiletý Koeman trénuje Nizozemce, které loni dovedl do finále Ligy národů, od února 2018. Se svazem má kontrakt až do světového šampionátu v roce 2022. Práce v Barceloně, kde působil jako hráč a v úvodu trenérské kariéry i jako asistent, je však pro něj vysněným angažmá.

Právě proto má Koeman podle médií ve smlouvě s nizozemským svazem klauzuli, že v případě zájmu Barcelony může smlouvu u národního týmu okamžitě ukončit.

„Nemám teď moc co říct. Ano, rád bych se stal trenérem Barcelony, to je jasné. Splnil by se mi sen. Jisté to ale bude až ve chvíli, kdy se domluvíme a podepíšeme smlouvu,“ řekl nizozemským novinářům Koeman, který v úterý navštívil sídlo národního svazu v Zeistu.