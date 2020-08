Které hvězdy opustí Barcelonu? Změny musí nastat, řekl nový trenér

Ostudnou porážku 2:8 v Lize mistrů od Bayernu Mnichov, kterou Barcelona korunovala nepovedenou sezonu, odskákali už trenér Quique Setién i sportovní ředitel Eric Abidal. A odnesou ji i někteří hráči, to je v tuto chvíli jisté. „Změny musí nastat,“ prohlásil jasně nový trenér Ronald Koeman. Koho by se mohly týkat?

LUIS SUÁREZ (33)

útočník

Bilance v Barceloně: 6 sezon, 283 zápasů, 198 gólů, 109 asistencí

Tržní cena: 728 milionů korun

Ve vápně je uruguayský reprezentant stále neomylný zabiják, ale pohybově už to není ono. Při presinku nestíhá. Mluvilo se o možném návratu do Ajaxu, tam by ale Suárez musel výrazně slevit z platu.