Pokrok v Barceloně? Messi začne trénovat, Koeman chce další schůzku

Socha Lionela Messiho v Buenos Aires poničená vandaly poté, co hvězdný hráč oznámil záměr opustit Barcelonu • Reuters

Žádný protest. Lionel Messi už je zpátky v Barceloně a podle informací deníku Marca se chystá v pondělí zapojit do prvního tréninku pod Ronaldem Koemanem. Nizozemský trenér hodlá napravit nezdar z první schůzky a s hvězdným Argentincem se chce opět osobně setkat. Ty samé plány má i prezident Josep Bartomeu. Podle španělského tisku však oba tvrdě narazí.

Messi je zpátky na místě činu. Deník Marca ve čtvrtek informoval o tom, že se kapitán katalánského giganta vrátil do města a byl viděn ve společnosti parťáka Luise Suáreze, jak opouštějí jednu z luxusních restaurací v centru.

Spřádali plány na společný úprk do světa? Je to dost možné. Za poslední dny prožil slavný klub turbulentní období a nikdo si nemůže být ničím jistý.

Přesto prezident Josep Bartomeu i nový kouč Ronald Koeman hodlají nejlepšího fotbalistu planety přemluvit, aby si vše rozmyslel a v klubu, ve kterém strávil posledních dvacet let, pokračoval i nadále.

Už ve středu se vyjádřil nový sportovní ředitel Ramón Planes, že klub se s Messim nehodlá loučit a naopak na něm chce vybudovat nové konkurenceschopné mužstvo. „Chceme, aby zůstal. Mám v plánu vystavět budoucnost kolem nejlepšího hráče světa. Interně pracujeme na tom, abychom Lea přesvědčili, aby neodcházel," řekl muž, jenž nahradil ve funkci Erica Abidala.

Rozhlasová stanice RAC1 přišla s tvrzením, že Koeman se chce s hráčem znovu sejít, jelikož při prvním setkání došlo k nedorozumění, a dál jej považuje za nejlepšího fotbalistu světa. Údajně s ním počítá pro rozsáhlou přestavbu přestárlého kádru.

Podle dostupných informací měl Koeman na prvním setkání Messimu naznačit, že jeho privilegia v týmu končí a bude dbát především na týmové pojetí, což mělo rodáka z Rosaria zaskočit a zároveň utvrdit v tom, že v klubu definitivně skončí.

Lidé z hráčova okolí tvrdí, že se Messi v pondělí normálně zapojí do prvního tréninku pod Koemanem a dokud nebude vyřešen jeho přestup, bude i nadále fungovat s týmem. Vůbec to však neznamená, že by přehodnotil svoje úmysly. „Je rozhodnutý odejít,“ cituje svůj zdroj Marca.