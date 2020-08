Guardiola věděl o Mexitu dřív než Barca. Unikly detaily nabídky City

V argentinském Rosariu věří, že se Lionel Messi vrátí do klubu Newell´s Old Boys, kde v dětství s fotbalem začínal • Reuters

V argentinském Rosariu fanoušci věří, že se Lionel Messi vrátí do klubu Newell´s Old Boys, kde v dětství s fotbalem začínal. Vyšli kvůli tomu do ulic. • Reuters

Chce odejít. A pokud možno zadarmo. To měl Lionel Messi poslat vedení Barcelony na začátku týdne, rozhodně ale nešlo o nepřipravený krok, své možné další působiště už měl v tu chvíli vyhlédnuté. Dům v Manchesteru sice ještě nekoupil, ale kontakty už proběhly.

Podle The Times už minulý týden zavolal Lionel Messi starému známému – trenérovi Manchesteru City Josepu Guardiolovi. Podle respektovaného serveru měli probírat podrobnosti přesunu, složitosti se zabydlením se na severu Anglie i těžkosti s jazykem, vždyť Messi nikdy dlouhodobě nežil jinde než v Argentině nebo v Katalánsku.

Guardiola ale usídlení na Ostrovech zvládl, v tom může posloužit Messimu jako inspirace. A z možnosti shledání dvou hlavních tahounů Barcy z let 2008 a 2012 má být nadšený. Přesto nebude tak lehké přestup provést. Výstupní klauzule ve smlouvě s Barcelonou je astronomických 700 milionů eur (přes 18 miliard korun). Tolik na nákup fotbalisty nemá ani arabská dynastie, která Citizens vlastní. Messi ale v kontraktu má i dodatek, že může klub opustit zadarmo, k tomu ale zřejmě nesplnil podmínky, musel by to vedení klub dát vědět do konce května.

Nejpravděpodobnější variantou přesunu je, že se Barcelona a Citizens zkrátka dohodnou. Z kontraktu na Camp Nou zbývá rok, pak by opravdu mohl odejít zadarmo. Anglický klub ale nesmí přestřelit, protože je pod pečlivým dohledem orgánů Financial fair play.

Šéf Manchesteru City a bývalý viceprezident katalánského celku Ferran Soriano už kvůli tomu odcestoval do Španělska, kde se má příští týden sejít s otcem a agentem argentinské hvězdy Jorgem Messim.

Podle španělského serveru Sport.es se na Etihad stadium chystá nabídka na 100 milionů eur (2,6 miliardy korun). Tomu by se v Katalánsku zřejmě vysmáli, jenže součástí obchodu má být i štědrá hráčská kompenzace. Do Barcelony by se v případě dohody stěhovali portugalský křídelník Bernardo Silva, brazilský útočník Gabriel Jesus a navrch ještě mladý španělský stoper Eric García. Ti mají dohromady cenu skoro 4,5 miliardy korun, navíc jde o maximálně 26leté hráče, kdežto Messimu bylo v červenci 33. Na to by už Josep Maria Bartomeu a další šéfové Barcelony kývnout mohli.

Bez ohledu na dohady o podrobnostech přestupu se Barcelona dál snaží, aby Messi na Camp Nou zůstal. A ne jen rok, ale pokud možno až do konce kariéry, jak to ještě před pár lety všichni plánovali.

Prezident Bartomeu podle španělských médií nabídl svou rezignaci a odchod z klubu. Má jedinou podmínku: aby Messi řekl, že právě on je tím důvodem, proč chce odejít. Druhé osobní setkání plánuje i nový trenér Ronald Koeman. Má v plánu Argentince přesvědčit, že prvotní konflikt byl pouhé nedorozumění a že i „nová Barcelona“ bude opět postavená kolem čísla 10.