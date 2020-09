Messi už trénuje s Barcelonou. Poprvé pod Koemanem, přijel mezi prvními

Socha Lionela Messiho v Buenos Aires poničená vandaly poté, co hvězdný hráč oznámil záměr opustit Barcelonu • Reuters

Socha Lionela Messiho v Buenos Aires poničená vandaly poté, co hvězdný hráč oznámil záměr opustit Barcelonu • Reuters

V argentinském Rosariu fanoušci věří, že se Lionel Messi vrátí do klubu Newell´s Old Boys, kde v dětství s fotbalem začínal. Vyšli kvůli tomu do ulic. • Reuters

V argentinském Rosariu věří, že se Lionel Messi vrátí do klubu Newell´s Old Boys, kde v dětství s fotbalem začínal • Reuters

Stadion klubu Newell´s Old Boys, kde v dětství s fotbalem začínal Lionel Messi • ČTK

Stadion klubu Newell´s Old Boys, kde v dětství s fotbalem začínal Lionel Messi • ČTK

Argentinský fotbalista Lionel Messi se poprvé po nedotaženém pokusu odejít z Barcelony objevil na tréninku mužstva. Poté co v neděli úspěšně absolvoval dodatečný test na koronavirus, se dnes jako první z hráčů dostavil do tréninkového centra, kde ho večer čeká premiérová příprava pod vedením nového trenéra Ronalda Koemana.

Šestinásobný nejlepší fotbalista světa se zapojí do tréninku s týdenním zpožděním a podle španělských médií už se nechal Koeman slyšet, že Messi pod jeho vedením nemůže počítat s žádnými privilegii. V sobotu čeká Barcelonu první přípravný zápas s třetiligovou Tarragonou, do ligy vstoupí 27. září proti Villarrealu.

Třiatřicetiletý Messi informoval Barcelonu o úmyslu odejít 25. srpna krátce po skončení sezony, kdy požádal o uplatnění klauzule, která by mu umožnila přestoupit bez odstupného před koncem smlouvy. Katalánský klub to ale odmítl, případný zájemce by ho musel vykoupit za astronomických 700 milionů eur (18,5 miliardy korun).

Jádrem sporu se pak stal termín, do kdy bylo možné klauzuli aktivovat. Za normálních okolností ji mohl využít do 10. června, což je datum shodné s původním koncem sezony. Ten se ale kvůli pandemii koronaviru posunul a Messi podle jeho právníků mohl požadavek vznést teprve po faktickém uzavření ročníku.

Po dvoutýdenním vyjednávání se Messi rozhodl ustoupit. S klubem, v němž působí 20 let, by se podle svých slov nechtěl soudit. Zůstane tak do léta 2021, kdy mu smlouva s Barcelonou skončí. Pak se z něj stane volný hráč.