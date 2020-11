Královský Hazard. Hvězda pálila po 392 dnech. Bratr věří ve velké věci

Rekordní přestupová suma. Prominentní číslo sedm na dresu. Ale to je zatím tak jediné, co Edena Hazarda dosud spojuje s odkazem Cristiana Ronalda v Realu Madrid. V sobotu si Belgičan proti Huesce (4:1) připsal teprve druhou trefu v královském klubu. Čekal na ni více jak rok (392 dní). A v lednu oslaví třicítku. „Eden všem ještě ukáže, co v něm je. Je to jen začátek,“ věří však jeho nejmladší bratr Kylian.