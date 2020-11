Barcelona má problém. Hráči odmítli snížení platů a klubu chybí 5 miliard

Radost fotbalistů Barcelony po vstřelení branky do sítě Juventusu • Reuters

Šetřit! To je cíl, který si vzhledem k aktuální situaci dávají i ty největší sportovní značky na světě. Výjimkou není ani slavná Barcelona, obrovské výpadky příjmů je třeba nějak nahradit. Proto dočasné klubové vedení jednalo s Lionelem Messim a spol. o snížení platů. Jenže... Bez úspěchu. Šestadvacetinásobný španělský mistr tak teď musí přemýšlet, jak z rozpočtu jinde vyškrtnout závratných 191 milionů eur (více než 5 miliard korun).

Na Camp Nou už rozhodně prožívali lepší časy, fotbal jako by v posledních měsících šel trochu stranou. Barcelona během divokého léta řešila (ne)odchod Lionela Messiho, na konci října pak odstoupil šéf Josep Bartomeu společně s celým představenstvem. A teď katalánský gigant hledá způsob, jak alespoň částečně pokrýt obří ztráty způsobené pandemií.

Plán byl jasný. Dohodnout se s hvězdami, aby si nechaly sáhnout na své platy. Ve středu ovšem klub vydal prohlášení, že společná jednání k cíli – minimálně prozatím – nevedla.

„Dne 11. listopadu se obě strany po několika intenzivních a vyčerpávajících setkáních rozešly, aniž by dosáhly dohody. Teď jsme se v situaci, kdy je na správní radě, aby učinila rozhodnutí, která pomohou zmírnit finanční problémy. Klub pouze za sezonu 2020/21 čelí ztrátě příjmů ve výši 300 milionů eur. Proto musí být upraveny platy o 191 milionů eur (více než 5 miliard korun),“ píše se v prohlášení.

Co to znamená konkrétně? Každý fotbalista by přišel o zhruba 30 procent svého výdělku. Nejlépe placeným hráčem Barcelony aktuálně podle zahraničních médií pochopitelně je Lionel Messi, který si ročně přijde na skoro 800 milionů korun. Za ním pak jsou Antoine Griezmann, Gerard Piqué či Philippe Coutinho.

Právě zkušený stoper Piqué je členem čtveřice fotbalistů, která už na redukci platu přistoupila. Vedle něj ještě brankář Marc-Andre ter Stegen, obránce Clement Lenglet a talentovaný záložník Frenkie de Jong.

Klubu tak zatím nepomáhá ani to, že se v létě zbavil Luise Suáreze, Ivana Rakitiče nebo Artura Vidala, ostřílených hráčů, na jejichž výplatní pásce byste pár nul jistě našli.

Barcelona přesto věří, že se dohoda nakonec povede. „Vyjednávání odhalilo upřímnou touhu všech dospět k porozumění. Překonali jsme věci, které se dříve zdály nepřekonatelné. Obě strany si daly čas do 23. listopadu, aby předložily návrhy, které pro ně budou přijatelné,“ stojí ještě ve zmíněném prohlášení.

Jak na Camp Nou složitou situaci vyřeší?