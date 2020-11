Konec Ramose? Legenda řeší smlouvu, Real už vyhlíží tři náhrady

Dres Realu Madrid obléká už patnáct let, je kapitán, legenda. Jenže teď je ve hře, že se zadák Sergio Ramos bude ze Santiago Bernábeu stěhovat. Smlouva mu vyprší příští léto a kluboví šéfové si nejsou příliš jistí, jestli ji hvězda prodlouží. Sportovní vedení královského velkoklubu tak stačilo indentifikovat tři potenciální posily, které by španělskou ikonu mohly nahradit.

Jak informuje list Diario Sport, Ramos a Real si zatím nerozumí v tom, jak dlouhá by potenciální nová smlouva měla být, a jakou mzdu by zkušenému stoperovi měla přisuzovat. Jednání jsou teprve v počáteční fázi, už teď ale kolují zprávy, že je s lukrativní nabídkou pro Ramose připravené přispěchat bohaté PSG. Real chce svého kapitána udržet, nepůjde to ale za každou cenu. Obzvlášť, když koronavirová krize utahuje opasky.

"Bílý balet" se tak začíná porozhlížet po potenciálních náhradách. Na seznamu jsou momentálně tři jména.

Tím nejskloňovanějším je Eric García. Španělskému stoperovi je teprve devatenáct let, momentálně patří Manchesteru City, ale je otevřený návratu do rodné vlasti. Ideálně do jednoho z největších klubů... Už v létě o něj stála Barcelona, její zájem stále přetrvává, teď se do boje o mladou hvězdičku, která taky odmítá podepsat novou smlouvu, přidává i Real. Experti ale tuší, že Garcia bude mít blíž do katalánského klubu, koneckonců právě z jeho akademie přešel do Manchesteru.

Garcia mimochodem debutoval v reprezentaci tím, že vystřídal právě Sergia Ramose. Stejně jako dvojka na seznamu, Pau Torres. Třiadvacetiletý stoper je páteří obrany Villarrealu, s výjimkou ročního hostování v Málaze tam strávil celý svůj fotbalový život. Vábení ze Santiágo Bernábeu by se ale odolávalo těžce. "Žlutá ponorka" by ale za Torrese chtěla aspoň třicet milionů eur.

Když ani jeden mladý Španěl nebude volný, je v záloze jako číslo tři jedna zkušenější hvězda. A úplně zadarmo... Univerzál David Alaba dlouho licitoval s Bayernem Mnichov o novém kontraktu, a nyní je nejpravděpodobnější variantou, že se nedohodne vůbec a v létě odejde zadarmo. Osmadvacetiletý rodák z Vídně bude jistě požadovat mastnou výplatu, Realu ale může nabídnout velkou univerzálnost. Teď nastupuje hlavně jako stoper, víc než dobře umí zahrát i na kraji obrany či ve středu zálohy.

Real má stále dost času na vyřešení situace, musí však být připraven. Adekvátní náhrada za jednoho z nejlepších obránců by se v případě neshod s 34letým kapitánem sháněla velmi těžko.