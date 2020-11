Messi neměl náladu, řešil také daně: Proč za všechno v Barceloně můžu já?!

Vrátil se z reprezentačního srazu a neměl ani chvilku klidu. Lionela Messiho už na barcelonském letišti obklíčil hlouček novinářů. Důvod byl prostý, chtěli, aby reagoval na tvrzení vyřknutá bývalým agentem jiného útočníka katalánského klubu, Antoine Griezmanna.

Messi měl Francouzem po jeho příchodu na Camp Nou opovrhovat. „Antoine dorazil do klubu, který má problémy a Messi v něm má na všechno názor. Je současně císařem i panovníkem. Na Antoinův příchod se nedíval dobře. Jeho postoj byl žalostný, dal mu to pocítit. Antoine vždy říkal, že s Messim není žádný problém, nikdy nic jiného. Je to režim teroru, buď jste s ním, nebo proti němu,“ upozornil Eric Olhats.

Bývalý francouzův agent spatřoval záludnost i v letních šachách ohledně Messiho odchodu z klubu. „V mých očích řekl, že chce odejít, aby zjistil, jakou rozhodovací roli coby hráč má – třeba i na to, kdo do klubu přijde a odejde z něj. Nakonec zůstal. Klasický Messi! Je na hřišti stejně dobrý, jako špatný. Barcelona už nějakou dobu trpí. V tom klubu byla rakovina a zjevně zanechává stále stopy,“ podotkl agent.

„Jsem unavený z toho, že v klubu za všechno můžu já,“ reagoval evidentně rozmrzelý Messi po příletu ze srazu argentinské reprezentace. „Navíc se sem vrátím a po patnáctihodinovém letu na mě hned čekají daňoví úředníci. Je to směšné,“ dodal.

😡 RAJADA DE MESSI EN SU LLEGADA A BARCELONA:



🔥 "Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club"



😳 "Llego después de 15h de vuelo y me encuentro ahí uno de Hacienda... UNA LOCURA" pic.twitter.com/HCHJ0ZQ2Hx — GOL ⚽️ (@Gol) November 18, 2020

Messiho jméno je nadále spojováno s návratem k Pepovi Guardiolovi, tedy s možným odchodem do Manchesteru City, píše deník The Sun. Citizens o argentinskou star usilovali už v létě a nyní jsou odhodlaní svůj zájem oživit, místo čekání na to, až Messimu vyprší kontrakt. Spekuluje se o nabídce kolem 50 milionů liber, která by mohla být pro Barcelonu dostatečně lákavá, vzhledem k tomu, že 33letý útočník má na Camp Nou smlouvu jen do června 2021. Pak by mohl odejít jako volný hráč.

SESTŘIH: Juventus - Barcelona 0:2. Messi v ráži, Moratovi neuznali tři góly