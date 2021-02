Suárez promluvil o Barceloně: Řekli mi, že jsem pro ně starý, to mě naštvalo

Šest sezon pálil v Barceloně, po boku Lionela Messiho pokaždé nastřílel přes dvacet branek. Přesto klub opustil bez velkých fanfár. A pomalu jako nechtěné zboží s prošlou spotřební dobou. Luis Suárez se ale chytil u konkurence. V Atlétiku nastřílel v aktuálním ročníku už šestnáct ligových branek a s nědejším parťákem vede tabulku střelců. Uruguayjský snajpr promluvil o tom, co ho na odchodu z Camp Nou nejvíc mrzelo.

Suárez se s Barcelonou rozloučil v létě, po šesti letech střeleckých hodů a velkých trofejí. Naposledy oblékl její dres v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů, kdy Katalánce potupil Bayern výsledkem 2:8. Nový trenér Ronald Koeman se klíčového forvarda s lehkým srdcem zbavil a hvězdný Uruguayjec podepsal jako volný hráč konkurenčnímu Atlétiku Madrid.

„Co mně opravdu vadilo, že mně řekli, že jsem moc starý a už nemohu hrát fotbal na nejvyšším levelu, jaký je požadovaný v Barceloně. Vůbec se mi to nelíbilo,“ prohlásil 34letý útočník pro France Football. Punc extratřídy přitom dokazuje i po odchodu z Katalánska. V madridském dresu ve 20 ligových zápasech nastřílel 16 branek a přidal dvě asistence, Atlético navíc vede tabulku a útočí na titul.

Způsob odchodu z Barcelony, kde ho trenér Koeman odsunul jako starého a nepotřebného, dodnes nepřijal. „Kdybych pro klub neodvedl takové služby, co v minulých třech nebo čtyřech sezonách, pochopil bych to. Ale já každý rok nastřílel přes dvacet gólů, vždy jsem měl dobré statistiky hned za Leem,“ zdůraznil.

„Dneska vidíme, že opravdu není jednoduché hrát za Barcelonu. Hodně hráčů, které klub podepsal, nedosahuje takové kvality, jakou vedení očekávalo. Já jsem tam hrál šest let, držel si nějakou úroveň a plnil zadané cíle,“ hájil se. „V Barceloně se hodně věcí změnilo, klub potřebuje další změny a já tomu rozumím. Jedině, co mi vadilo, byl způsob, jakým k tomu (odchod z klubu) došlo. Myslím, že si zasloužím respekt,“ dodal výjimečný útočník.

Další kroky tedy nasměroval do Madridu. „V Barceloně jsem pochopil, že se mnou nepočítají, čemuž jsem nemohl zabránit. Řekl jsem sám sobě, že půjdu jinam a ukážu, že nejsem horší. Proto jsem se rozhodl pro Atlético. Je to ambiciózní tým a to mě zaujalo,“ popsal Suárez.

Svého někdejšího kolegy a velkého kamaráda se už v létě zastal Lionel Messi . Také chtěl Barcelonu opustit, ale rok před vypršením kontraktu mu vedení nevyhovělo. Argentinský kapitán tedy setrval na Camp Nou. „Přišlo mi šílené, jak se situace řešila. Barcelona ho nechala zadarmo odejít k přímému rivalovi, který má stejné cíle jako my. Neuvěřitelné,“ kroutil hlavou jeden z nejlepších fotbalistů všech dob.

