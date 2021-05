Zidane se po sezoně bez trofeje cítí deprimovaně, Koeman si stěžuje na kádr

„Los Blancos“ vypadli ve třetím kole Španělského poháru s třetiligovým Alcoyanem, v semifinále španělského Superpoháru s Bilbaem a ve stejné fázi Ligy mistrů s Chelsea. „Cítím se deprimovaně. Taková je moje odpověď na otázku, jaké mám pocity,“ citoval deník Marca Zidanea.

„Moje hodnocení je takové, že jsme na hřišti odevzdali všechno. Nic jsme nevyhráli, nesu za to zodpovědnost. Některé věci jdou za mnou a všechno si vyhodnotíme,“ uvedl osmačtyřicetiletý Francouz pro klubový web.

„Po utkání s Villarrealem se musíme uklidnit a být spokojení s tím, co jsme udělali. Za pár dnů si promluvíme s vedením klubu. Brzy uvidíme, jak to v následující sezoně bude nejen se mnou, ale i s Realem,“ uvedl Zidane, který má smlouvu i na další ročník. Před týdnem popřel spekulace španělských médií, podle nichž informoval hráče o svém konci. Nejasná je i budoucnost kapitána a stopera Sergia Ramose, kterému na konci června vyprší kontrakt.

Atlético vyhrálo La Ligu po sedmi letech. „Musíme mu poblahopřát, protože si titul zasloužilo. Prožilo skvělou sezonu,“ uznal někdejší hráč Cannes, Bordeaux, Juventusu a Realu.

„Chci poděkovat fanouškům, protože povzbuzovali tým zpovzdálí. V této sezoně nemohli na stadiony, ale všichni můžou být na tento tým hrdí, jelikož hráči do toho dali naprosto všechno až do poslední minuty. Villarreal jsme porazili. Nebylo to snadné, prohrávali jsme, ale nakonec se nám to podařilo. Jsem velmi pyšný na hráče. Gratuluju týmu,“ řekl Zidane, jehož svěřenci otočili duel brankami v 87. a druhé nastavené minutě.

Koeman si postěžoval na kvalitu kádru Barcelony

Trenér Ronald Koeman přiznal, že kádr fotbalistů Barcelony nedosahuje požadované úrovně. Katalánský celek v boji o španělský titul zaostal o sedm bodů za vítězným Atléticem Madrid a skončil třetí.

Koeman se ujal „Blaugrana“ loni v srpnu. Kvůli vysněnému angažmá předčasně skončil u nizozemské reprezentace. „Kádr už byl sestavený, když jsem přišel. Podepsali jsme jenom (obránce Sergina) Desta. Kádr není na úrovni, kterou v Barceloně chceme,“ citoval Koemana deník Marca po sobotním vítězství 1:0 v Eibaru v posledním 38. kole, které zařídil Antoine Griezmann.

„Spousta lidí v klubu myslí stejně. Chceme tým zlepšit. Starší hráči dokázali, že mají na to za Barcelonu hrát. Mladší hráči potřebují zkušenosti, aby byli lepší,“ uvedl osmapadesátiletý Nizozemec.

Jasno má v tom, co se musí změnit. „Jestli chceme být lepší, musíme být efektivnější v útoku. Nastříleli jsme hodně gólů, ale procentuálně proměňujeme méně šancí, než bychom v Barceloně měli,“ prohlásil někdejší kouč Ajaxu Amsterodam, PSV Eindhoven, Valencie, Southamptonu nebo Evertonu.

Katalánský celek mohl jít na konci dubna do čela La Ligy, v domácím souboji ale podlehl Granadě 1:2 a poté už vyhrál jen ve dvou ze zbývajících pěti kol. „V tomto kalendářním roce jsme bojovali. Prohráli jsme ale tři důležitá utkání. Máme mladý tým, ale vyrostli jsme. Převažují pozitiva. Chceme vyhrát všechno, ale pokaždé se vám to nemůže podařit,“ konstatoval Koeman, který s týmem v dubnu vybojoval Španělský pohár.

Koeman věří, že Barcelonu povede dál. Smlouvu má do konce příští sezony. „Nemyslím si, že zápas s Eibarem byl můj poslední. Mám kontrakt. Vy (novináři) o tom hodně mluvíte. Jsem klidný. Pokud chce klub udělat změnu, bude si muset vedení se mnou promluvit,“ řekl bývalý hráč Ajaxu Amsterodam, Feyenoordu Rotterdam či Barcelony.