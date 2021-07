Messi a Barca. Klub chce ohnout pravidla, prodloužení ve státním zájmu

Zatímco Lionel Messi na Copa América svými góly a asistencemi v podstatě sám dostal Argentinu do semifinále, v Barceloně se snaží, aby byl bez angažmá co nejkratší dobu. Španělská média mají za to, že smlouvu v jediném profiklubu své kariéry chce podepsat, brání tomu ale finanční pravidla. Případný odchod by byl katastrofou nejen pro klub, ale i pro finanční úřady.

Dvě asistence, jeden gól, výsledek 3:0 a Messiho Argentina pohodlně přes Ekvádor postoupila do semifinále Copa América. Na pětinásobném vítězi Zlatého míče ani v nejmenším není vidět, že na turnaji hraje jako volný hráč, kterému v Barceloně vypršela smlouva.

Španělská média jsou přesvědčena, že kdyby trvalo Messiho zimní přesvědčení Katalánsko opustit, učinil by tak už dávno. Manchester City pro něj měl připravené větší peníze i dlouhodobější sportovní projekt s přesunem do USA. Malý génius ale dává Kataláncům čas, případný podpis v aktuální situaci by totiž porušil finanční pravidla La Ligy.

„Šéf Barcelony Joan Laporta se setkal s prezidentem La Ligy Javierem Tebasem, aby probrali situaci okolo smlouvy pro Lionela Messiho,“ odhalil server Sport.es. „Tebas sice chápe situaci Barcelony, ale vyzval ji, aby dodržovala stejná pravidla, která dodržují i ostatní kluby.“ Pokus přizpůsobit španělskou finanční fair play potřebám Katalánců tedy zjevně nevyšel.

Prostor pro královský plat tedy musí vzniknout jinak, a tak Camp Nou opouští levnější i dražší hráči. Marca píše, že Francisco Trincao je na cestě do Wolverhamptonu, Juniora Firpa má zase za přibližně 15 milionů eur angažovat Leeds.

To jsou ale menší položky v platovém rozpočtu. Laporta se už pokusil přesvědčit Samuela Umtitiho a Miralema Pjaniče, aby souhlasili s předčasným ukončením smluv. Oba odmítli, i tak se ale počítá s tím, že odejdou. Další místo by měl vytvořit prodej Philippeho Coutinha. Spekuluje se i o odchodu Antoinea Griezmanna.

Sport.es zároveň připomíná, že pokud by Messi v kariéře pokračoval mimo Španělsko, byla by to škoda nejen pro FC Barcelona. „Španělské zákony jsou pro fotbalisty nejtvrdší z největších lig. Messi musí odvést asi polovinu svého platu, takže platí do státní pokladny stejně jako 120 tisíc lidí s průměrným platem.“

Podle listu El Periódico Argentinec danící ve Španělsku odvedl od roku 2017 státu 370 milionů eur, v přepočtu téměř 9,5 miliardy korun.