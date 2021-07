Otřes v Realu! Unikly nahrávky šéfa: Ronaldo je imbecil, Mourinho idiot

Plivanec do tváře legendám otřásl věhlasnou značkou. V Realu Madrid mají během ligové pauzy veselo, na povrch totiž unikly nahrávky z let 2006 i 2009 a pro zmiňované nejde zrovna o příjemný poslech. Prezident klubu Florentino Pérez na nich totiž označuje bývalé ikony za podvodníky, další narážky mířily také na adresu Cristiana Ronalda a kouče José Mourinha.

Uvnitř Santiaga Bernabéu je historii klubu vyhrazená gigantická výstava. Poháry, kopačky, záznamy nejslavnějších gólů na projektorech, vše s leskem slávy. Na řadě snímků skórují Cristiano Ronaldo i Raúl Gonzáles, Iker Casillas zase chytá penalty a slaví poháry. Teď fanouškům jejich bývalé hvězdy připomněl prezident klubu, ovšem trochu jinak, než by se dalo čekat.

„Není gólmanem pro Real, víc k tomu není co říct. Nikdy jím nebyl a nikdy ani nebude. Přivést ho byla z naší strany největší chyba," švitoří Florentino Pérez na jedné z uniklých nahrávek zveřejněných v digitálním listu El Confidencial. Proslov bez servítek pochází z roku 2006, na veřejnost se ale dostal až nyní.

„Hráči jsou sobci, nejde se na ně spolehnout vůbec v ničem. Pokud to uděláte, zaplatíte," pokračuje prezident klubu v negativním tónu a přitvrzuje. „Casillas je jeden z největších podvodníků v historii klubu, to stejné platí i o Raúlovi."

Nejde ale jen o legendárního španělského gólmana s útočníkem, Pérez prošil salvou nadávek i portugalskou megastar Cristiana Ronalda a kouče José Mourinha v o něco mladší nahrávce z roku 2012. „Je blázen, imbecil. Říkáte si, že je normální, ale není. Jinak by nedělal všechno, co dělá," říká o jednomu z nejvýraznějších útočníků fotbalových dějin.

Podle madridského prezidenta má Ronaldo obrovské ego a je rozmazlený, společně s ním to schytává také Mounrinho. „Je idiot," padne.

Po zveřejnění uniklých nahrávek dojde k právní odvětě. Pérez, který byl ve funkci do roku 2006 a pak se do ní vrátil o tři léta později, připracuje s týmem právníků další kroky. Je zajímavé, že po svém návratu se právě on postaral o příchod Ronalda z Manchestera United za 80 milionu liber, do té doby šlo navíc o vůbec největší přestupovou sumu v historii fotbalu.

Oficiální prohlášení, v němž klubový prezident uvádí, že jsou věty uvedené mimo kontext, je ohlášena žaloba na ikriminované médium, tuto informaci potvrdil i deník Marca. Rozhovor měl podle prezidenta Realu zveřejnit novinář José Antonio Abellán, který odpověděl klubovému účtu na Twitteru. V krátkém příspěvku mimo jiné uvádí, že šéf klubu zneužívá celou značku i její pracovníky k osobnímu prospěchu.