Mbappé do Realu Madrid? Přišla oficiální nabídka, jde o miliardy

Střelec úvodní branky Mauro Icardi (vlevo) slaví s Kylianem Mbappém trefu PSG do sítě Štrasburku • Reuters

Fotbalisté PSG slaví jeden z gólů do sítě Brestu • Reuters

Smlouva mu vyprší na konci sezony, i proto se z něho stává žhavé zboží. Jméno Kyliana Mbappého je čím dál víc spojováno s odchodem z PSG do Realu Madrid. Španělský gigant již dokonce podal oficiální nabídku za jeho služby. Konkrétně se má jednat o 160 milionů eur (zhruba čtyři miliardy korun). Celky se k samotnému jednání dále zatím nevyjádřily. Dojde po přesunu Lionela Messiho z Barcelony do Paříže ještě nyní v létě k dalšímu obřímu přestupu?

Do 30. června 2022 je upsán Paris Saint-Germain. Následně se z Kyliana Mbappého stane volný hráč. Novou smlouvu pod Eiffelovou věží zatím odmítl podepsat, a to i přes velké snahy vedení PSG. Dvaadvacetiletý ofenzivní hráč se již dříve vyjádřil, že by rád z klubu odešel. Jeho snem je totiž hrát za Real Madrid.

A právě „bílý balet“ měl podle zahraničních médií nyní učinit rázný krok k tomu, aby se francouzskému rychlíkovi jeho přání splnilo. Madridský klub o něj již delší dobu projevuje zájem. „Nevím, jestli dorazí. Je mi jedno, co se stane. Máme velmi dobrý, silný tým. Počkejme, co následující dny přinesou. Soustředím se teď na tým, který mám k dispozici,“ prohlásil trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti v reakci na možný Mbappého příchod.

Podle Sky Sports mělo dojít k předložení oficiální nabídky, která činí 160 milionů eur, dokonce již v neděli. PSG je však dle deníku L'Équipe odhodlané Mbappého ve svých řadách udržet. A to i navzdory tomu, že by po sezoně odešel z klubu zadarmo. Důvod takového smýšlení Francouzů je zřejmý, mít pohromadě útok Mbappé, Neymar spolu s letní superposilou Lionelem Messim.

Pařížané nad odchodem Mbappého nijak nespekulují, navíc jsou s ním velmi spokojení. „Opravdu tvrdě pracuje. Vidím to tak, že zůstane s námi. Jsme v období, kdy se toho mnoho řekne a některé věci se stanou, jiné zase ne,“ konstatoval kouč PSG Mauricio Pochettino. Podobně vyvracel možný Mbappého odchod i sportovní ředitel francouzských vicemistrů Leonardo.

Mbappé přišel do pařížského klubu v roce 2017 z Monaka a po ročním hostování ho PSG odkoupilo za 180 milionů eur. Francouzský mistr světa z roku 2018 si následně připsal v klubu 133 branek za 174 zápasů a pomohl klubu ke třem mistrovským titulům. V aktuální sezoně nastoupil do všech třech ligových utkání, v nichž zaznamenal jeden gól a dvě asistence.

Pokud k přestupu ještě nyní v létě dojde, půjde pro Real o druhou posilu, tou dosavadní jedinou je David Alaba, kterého královský celek získal zadarmo po konci angažmá v Bayernu Mnichov. Klub naopak opustili Sergio Ramos (PSG), Raphaël Varane (Manchester United) a Martin Ödegaard (Arsenal).

Zůstává však zatím bez odpovědi, zda PSG prvotní nabídnutou sumu přijme, bude požadovat její navýšení, nebo skutečně nechá doběhnout Mbappého kontrakt a následně o něj přijde bez peněžní kompenzace.