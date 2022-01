Barcelona bez pohárů? Xavi projektu věří. Dembélé zůstává mimo

Fotbalisté Barcelony krátce poté, co vypadli z domácího poháru proti Bilbau • ČTK / AP / Alvaro Barrientos

Věděl, že kousne do kyselého jablka. Ale že až do takhle kyselého… Barcelona vypadla ve čtvrtek večer v osmifinále domácího poháru s Bilbaem (2:3 po prodloužení). Trenér Xavi po vyřazení ze skupiny Ligy mistrů zažívá ve svém milovaném klubu další velké zklamání. „Musíme se sebrat,“ pravil kouč katalánského kolosu, jemuž reálně hrozí, že do příští sezony půjde bez účasti na evropské scéně.