Rána pro Barcelonu. Plán s Haalandem v rovině sci-fi. Variantou B je Schick

Podle spekulací je Haaland nakolněn přesunu spíše do Španělska než do Anglie • Reuters

Není žádné tajemství, že ekonomická struktura Barcelony prochází rekonstrukcí. Škody napáchané bývalým prezidentem Josephem Mariou Bartomeuem dosáhly kolosálních rozměrů. Už poslední léto bylo pro španělský klub kritické. Musel se vzdát Lionela Messiho a ostatní hráči prokazovali loajalitu tím, že přistupovali na snižování platů.

Nový prezident Joan Laporta malér napravuje. A zdá se, že úspěšně. Dokonce tak, že Barcelona si mohla dovolit v zimě přivést za 55 milionů eur (1,4 miliardy korun) Ferrána Torrese z Manchesteru City. Navíc na hostování získala Pierra-Emericka Aubameyanga a Adamu Traoreho. Což uvítal Xavi, kouč „Blaugranas“, jenž v listopadu nahradil Ronalda Koemana.

Odchovanec klubu, který do akademie La Masia přišel už v jedenácti letech, dává Barcelonu do kupy po fotbalové stránce. Pod jeho vedením se postupně vrací proslulý styl tiki-taka a španělský kolos posunul v lize z nedůstojného devátého místa na současné třetí. V Evropské lize navíc přešel přes nepříjemnou Neapol.

Projekt na znovuzrození Barcelony začíná fungovat. Jenže po ekonomické stránce utrpěl těžkou ránu. Sen o letním příchodu Erlinga Haalanda se rozplývá. Vedení španělské ligy zveřejnilo aktuální platové stropy a na Laportu přišly mdloby. Vrátit Barce zašlý lesk bude těžší, než si představoval.

„I kdybychom byli v nejlepší ekonomické situaci, pořád jsou finanční operace, které bychom neprovedli. Neuděláme nic, co by klub vystavilo dalšímu riziku,“ odpověděl Laporta na dotaz ohledně možného příchodu Haalanda.

Je si vědom, že tenhle plán se momentálně nachází s trochou nadsázky ve sci-fi rovině. Nelze říct, že je úplně nereálný, ale aby byl proveditelný, muselo by všechno klapnout a k tomu se stát nějaký menší zázrak.

Injekce od sponzorů i prodeje

Barcelona má totiž jako jediná ze španělských celků platový strop v záporu. Konkrétně minus 144 milionů eur (3,5 miliardy korun). Co to znamená? Že v létě musí přijít další razantní kroky. Ty mohou být ale zmírněny tím, když klub zvýší své příjmy. Čím? Novými sponzory a prodeji.

Už delší dobu vedení Barcy jedná se společností Spotify. Mělo by jít o čtyřletou spolupráci zahrnující práva na přejmenování stadionu a do klubové kasy přilít 65 milionů eur (1,6 miliardy korun) ročně. Dalším zdrojem může být podpis smlouvy s CVC, investičním fondem, který na začátku sezony uzavřel kontrakt se všemi kluby La Ligy kromě Barcelony a Realu Madrid.

Pokud se podaří tyhle dohody zdárně dotáhnout, znamenalo by to, že by Barcelona byla v minusu už „jen“ 99 milionů eur (2,5 miliardy korun). Další finanční injekci představují pochopitelně prodeje hráčů. Počítá se s odchody Philippeho Coutinha a Antoina Griezmanna , kteří momentálně hostují v Aston Ville, respektive Atlétiku Madrid.

Tyhle transakce by znamenaly zhruba plus dalších 90 milionů eur (2,2 miliardy korun). Což by Barceloně pořád nestačilo. Navíc přichází další problém. Článek 100 finančních pravidel La Ligy umožňuje klubům se záporným limitem výdajů uplatňovat na jejich finanční transakce poměr 1:4. To znamená, že mohou utratit 1 euro, pokud vygenerují čtyři.

Roční náklady na angažování Haalanda se přitom odhadují na 50 milionů eur (1,2 miliardy korun) v pětiletém horizontu. Barcelona by tak musela každý rok generovat zisk 200 milionů eur (5 miliard korun). Proto není divu, že „Blaugranas“ mají připraven záložní plán, co se týče nového forvarda.

V záloze i Schick

Podle uznávaného novináře Reshada Rahmana, jenž monitoruje dění na Camp Nou a má spolehlivé zdroje, obsahuje plán B čtyři jména. A jedním z nich je Patrik Schick . Dalšími jsou pak Romelu Lukaku , Timo Werner a Rafael Leão.

Patrik Schick se objevil na titulní straně španělského deníku Mundo Deportivo ve výběru alternativ na post útočníka, pokud Barcelona nezíská Erlinga Haalanda • Foto Twitter.com

„Není čas bavit se o podpisech pro příští sezonu. Pracujeme v maximální tichosti,“ vyjádřil se barcelonský ředitel Mateu Alemany. Katalánský klub se pochopitelně nechce vzdávat naděje na zisk Haalanda. Nor by přitom o přesun do Katalánska stál. „Neznám hráče, který by odmítnul Barcelonu,“ sdělil Xavi.

To je pravda, jenže taky jde o to, aby Barcelona získala správného útočníka. Umíte si představit Lukaka v Barceloně? Do stylu tiki-taka? Navíc finanční operace na příchod Lukaka by byla rovněž obtížná. Werner zase po příchodu do Chelsea spíš stagnuje, na hrotu nemá místo, a když hraje, tak na křídle. Leão je jistě zajímavé jméno. Portugalskému forvardovi AC Milán je pouze dvaadvacet let a ukazuje ohromný potenciál, jenže taky naskakuje častěji na kraji hřiště.

Z tohoto pohledu dává největší smysl právě Schick. V šestadvaceti je v ideálním věku, zažívá životní sezonu, kdy nasázel v dresu Bayeru Leverkusen ve dvaceti bundesligových duelech v této sezoně stejný počet branek. A navíc by byl mnohem dostupnější po finanční stránce než třeba Haaland či Lukaku.

Hodnota podle trasfermarktu českého forvarda se odhaduje na 40 milionů eur (1 miliarda korun). S příchodem Schicka se ztotožňuje i řada fanoušků Barcelony. Podle nich jde o nejlepší možnou volbu v poměru cena/výkon.